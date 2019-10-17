Военные под руководством Путина провели ракетные пуски с «Искандеров»

Пуски с подлодок, надводных кораблей и ракетных комплексов были проведены в рамках учений. Президент также руководил пуском межконтинентальной ракеты, выпущенной из Архангельской области в сторону Камчатки

Военные в рамках учений провели пуски крылатых и баллистических ракет под руководством президента Владимира Путина. Об этом сообщает Минобороны России, передает «РИА Новости».

«Под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Путина проведена тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющей сил стратегического сдерживания», — сообщило ведомство. В ходе тренировки военные провели пуски крылатых и баллистических ракет. Задачи были выполнены, все ракеты достигли целей.

Пуски прошли в рамках стратегических учений «Гром-2019». Военные выполнили пуски ракет с подлодок, кораблей, комплексов «Ярс» и «Искандеров» и дальних бомбардировщиков.

Так, пуски с подлодок проходили из акватории Баренцева и Охотского морей по полигонам Кура на Камчатке и Чижа в Архангельской области, говорится в сообщении оборонного ведомства. Стрельбы выполняли подлодки стратегического назначения Северного и Тихоокеанского флотов. Надводные корабли Северного флота и Каспийской флотилии выполнили пуски из акватории Баренцева и Каспийского морей по целям на берегу.

Межконтинентальная баллистическая ракета была выпущена комплексом «Ярс» с космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке. «Искандеры» выполнили пуски крылатых ракет на полигонах Южного и Восточного военных округов.