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Уходящий глава СПЧ Федотов займется изучением искусственного интеллекта
Глава СПЧ Михаил Федотов после ухода с поста возглавит новую кафедру ЮНЕСКО в Высшей школе экономики, если секретариат организации одобрит заявку на ее создание. Большое внимание кафедра уделит искусственному интеллекту
Михаил Федотов (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов, который покидает свой пост, возглавит новую кафедру ЮНЕСКО в Высшей школе экономики, если разрешение на ее создание будет получено от секретариата международной организации. Ответ от ЮНЕСКО Федотов рассчитывает получить до конца года, рассказал он РБК.

Ранее глава СПЧ, который с 1993 по 1998 год был постпредом России в ЮНЕСКО, уже возглавлял кафедру ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности. В 1998 году она была создана в Институте международного права и экономики им. Грибоедова, а в 2009 году переведена во ВШЭ. «На кафедре велась серьезная работа, мы готовили аспирантов, проводили регулярные конференции, выпускали учебники, некоторые наши аспиранты стали вполне серьезными учеными», — перечисляет Федотов.

В 2017 году кафедра не отправила вовремя один из отчетов в штаб-квартиру организации в Париж, «и поскольку там с этим делом строго, ЮНЕСКО распорядилась исключить ее из состава своих кафедр», рассказал РБК Федотов. «Это была не очень приятная ситуация. В течение двух лет я пытался добиться восстановления кафедры в Высшей школе экономики, но в ЮНЕСКО ответили, что такая процедура не предусмотрена», — говорит глава СПЧ.

Однако возможной оказалась подача заявки на создание новой кафедры. Она была подана осенью 2018 года, и российская комиссия по делам ЮНЕСКО поддержала ее, а весной этого года передала в секретариат организации в Париже, сообщил Федотов. «Наша заявка находится на рассмотрении, недавно секретариат ЮНЕСКО попросил прислать некоторые уточнения по ней, и я рассчитываю, что до конца года будет окончательный ответ», — сказал глава СПЧ РБК.

Предполагается, что у структуры будут более широкие компетенции и новое название: кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам.

«Это все связано с правами человека. Причем речь идет не только о правах человека в классическом понимании, но и о новом поколении прав человека. Например, о праве человека на общение с человеком», — рассказывает Федотов. Допустим, приводит пример глава СПЧ, вы звоните в авиакомпанию по вопросам покупки билетов, и вам отвечает механический голос. В процессе у вас могут возникнуть вопросы, на которые искусственный интеллект не сможет дать ответ. «Человек человека всегда поймет, а искусственный интеллект — нет», — рассуждает глава СПЧ.

Во многих аспектах искусственный интеллект — это угроза человеку и его правам, поэтому большое внимание кафедра планирует уделять именно вопросам искусственного интеллекта, сказал Федотов РБК. «Для правоведа это новая галактика [для изучения]», — резюмировал он.

В случае если ЮНЕСКО одобрит заявку на создание кафедры, Михаил Федотов вновь ее возглавит, соответствующая договоренность достигнута с руководством Высшей школы экономики, сообщил глава СПЧ.

Мы можем подтвердить, что Михаил Федотов работает во ВШЭ с 2009 года по настоящее время. Про создание кафедры говорить преждевременно, сообщили РБК в пресс-службе НИУ ВШЭ.

О том, что Федотов покидает пост советника президента и главы президентского совета по правам человека, стало известно 17 октября. Федотов по-прежнему не комментирует информацию о своем уходе. «Пока нет указа, это все слухи», — заявил он РБК.

В качестве причины ухода Федотова называется достижение им предельного возраста нахождения на госслужбе — 70 лет. Однако собеседники РБК в СПЧ отмечали, что у президента была возможность продлить контракт Федотову, как это было сделано в 2017 году в отношении помощника главы государства по международным вопросам Юрия Ушакова, также достигшего 70-летнего возраста.

Автор: Наталья Галимова
При участии: Егор Губернаторов
Теги: Михаил Федотов, СПЧ, ЮНЕСКО, НИУ ВШЭ, отставки, назначения
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