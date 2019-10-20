Уходящий глава СПЧ Федотов займется изучением искусственного интеллекта

Глава СПЧ Михаил Федотов после ухода с поста возглавит новую кафедру ЮНЕСКО в Высшей школе экономики, если секретариат организации одобрит заявку на ее создание. Большое внимание кафедра уделит искусственному интеллекту

Михаил Федотов (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов, который покидает свой пост, возглавит новую кафедру ЮНЕСКО в Высшей школе экономики, если разрешение на ее создание будет получено от секретариата международной организации. Ответ от ЮНЕСКО Федотов рассчитывает получить до конца года, рассказал он РБК.

Ранее глава СПЧ, который с 1993 по 1998 год был постпредом России в ЮНЕСКО, уже возглавлял кафедру ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности. В 1998 году она была создана в Институте международного права и экономики им. Грибоедова, а в 2009 году переведена во ВШЭ. «На кафедре велась серьезная работа, мы готовили аспирантов, проводили регулярные конференции, выпускали учебники, некоторые наши аспиранты стали вполне серьезными учеными», — перечисляет Федотов.

В 2017 году кафедра не отправила вовремя один из отчетов в штаб-квартиру организации в Париж, «и поскольку там с этим делом строго, ЮНЕСКО распорядилась исключить ее из состава своих кафедр», рассказал РБК Федотов. «Это была не очень приятная ситуация. В течение двух лет я пытался добиться восстановления кафедры в Высшей школе экономики, но в ЮНЕСКО ответили, что такая процедура не предусмотрена», — говорит глава СПЧ.

Однако возможной оказалась подача заявки на создание новой кафедры. Она была подана осенью 2018 года, и российская комиссия по делам ЮНЕСКО поддержала ее, а весной этого года передала в секретариат организации в Париже, сообщил Федотов. «Наша заявка находится на рассмотрении, недавно секретариат ЮНЕСКО попросил прислать некоторые уточнения по ней, и я рассчитываю, что до конца года будет окончательный ответ», — сказал глава СПЧ РБК.

Предполагается, что у структуры будут более широкие компетенции и новое название: кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам.