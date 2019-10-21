Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным

В ведомстве заверили, что никакой «нештатной ситуации» не было, а пуск отменили из-за технического состояния межконтинентальной ракеты

Подводная лодка «Рязань» (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Министерство обороны России опровергло сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки «Рязань».

«Информация, опубликованная газетой «Ведомости» о якобы нештатной ситуации в ходе стратегического командно-штабного учения «Гром», не соответствует действительности», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны добавили, что запуск не был произведен из-за «состояния ракеты».

«Оценив информацию о техническом состоянии одной из ракет подводной лодки «Рязань», полученную непосредственно перед пуском, было принято решение не задействовать ее в учебном ударе», — цитирует сообщение министерства «РИА Новости».

В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.