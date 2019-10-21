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Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
В ведомстве заверили, что никакой «нештатной ситуации» не было, а пуск отменили из-за технического состояния межконтинентальной ракеты
Подводная лодка «Рязань» (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Министерство обороны России опровергло сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки «Рязань».

«Информация, опубликованная газетой «Ведомости» о якобы нештатной ситуации в ходе стратегического командно-штабного учения «Гром», не соответствует действительности», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны добавили, что запуск не был произведен из-за «состояния ракеты».

«Оценив информацию о техническом состоянии одной из ракет подводной лодки «Рязань», полученную непосредственно перед пуском, было принято решение не задействовать ее в учебном ударе», — цитирует сообщение министерства «РИА Новости».

В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.

В ходе брифинга врио начальника главного управления международного военного сотрудничества (ГУМВС) Министерства обороны Российской Федерации генерал-майора Евгения Ильина 14 октября сообщалось, что по полигону Чижа будут выполнены пуски двух баллистических ракет РСМ-50 (SS-N-18). Однако 21 октября газета «Ведомости» сообщила, что с участвовавшей в учениях подводной лодки «Рязань» удалось запустить только одну ракету. Другая, по данным издания, не вышла из шахтной пусковой установки и в итоге подлодка вернулась в пункт постоянного базирования с неотстрелянной ракетой.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Минобороны, ракета, подлодка
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