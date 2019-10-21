США впервые уступили Китаю по числу богатейших людей

Как следует из ежегодного доклада Credit Suisse, среди 10% самых богатых людей мира 100 млн китайцев. В США этот показатель составил 99 млн человек. Общее число долларовых миллионеров в мире достигло отметки 46,8 млн

Китай впервые обошел США по числу наиболее состоятельных людей. Об этом говорится в ежегодном отчете Global Wealth Report от Credit Suisse, опубликованном на сайте швейцарского банка.

Как следует из исследования, по состоянию на середину 2019 года в Китае число граждан, вошедших в топ-10% самых богатых людей мира, составило 100 млн человек. В США же, по данным экспертов, к этой категории относятся 99 млн человек.

«Несмотря на торговые разногласия между Соединенными Штатами и Китаем в течение последних 12 месяцев, обе страны добились значительных успехов в повышении благосостояния на $3,8 трлн и $1,9 трлн соответственно», — приводит Reuters слова представителя Credit Suisse.

При этом, согласно данным Credit Suisse, США обгоняют Китай по общему числу миллионеров. В США их 18,6 млн человек, а в Китае — только 4,4 млн.