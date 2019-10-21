Путин ввел Вышинского в состав СПЧ и исключил из совета Чикова

Президент России Владимир Путин ввел экс-главу «РИА Новости Украина», исполнительного директора МИА «Россия Сегодня» Кирилла Вышинского в состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
В состав СПЧ также вошли уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, президент автономной некоммерческой организации «Центр прикладных исследований и программ» Александр Точенов.
При этом из совета были исключены политолог Екатерина Шульман, глава «Агоры» Павел Чиков, профессор ВШЭ Илья Шаблинский и руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров.
Главой СПЧ вместо Михаила Федотова был назначен секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.