Путин ввел Вышинского в состав СПЧ и исключил из совета Чикова

В конце сентября стало известно, что Вышинский станет постоянным экспертом по вопросам защиты прав россиян за рубежом в комиссии СПЧ. В начале октября сообщалось, что журналист стал исполнительным директором «России Сегодня».

Он вернулся в Россию в начале сентября в рамках обмена заключенными с Украиной. В мае 2018 года его арестовали в Киеве по обвинению в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. В конце августа этого года Киевский апелляционный суд освободил Вышинского из-под стражи.