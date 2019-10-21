На учениях «Гром-2019» ракеты «Калибр» запустили не с первой попытки

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 63,76 (-0,19) Quote, 12:56
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 71,17 (+0,04) Quote, 12:56
Получившая удар в живот активистка пожаловалась в Басманный суд на СК Общество, 16:48 Кремль не увидел «особого продвижения» встречи в «нормандском формате» Политика, 16:42 В Мюнхене из-за задымления сел летевший в Египет самолет Общество, 16:33 У режиссера фильма «Бриллианты. Воровство» украли драгоценности Общество, 16:31 Суд арестовал гендиректора артели после прорыва дамбы в Красноярском крае Общество, 16:30 СК проверит гибель задержанного в отделении в Калининграде от ожогов Общество, 16:29 Как анонсировать мероприятие онлайн: чек-лист из семи пунктов Pro, 16:27 Эксперты назвали страны с лучшими пенсионными системами Общество, 16:26 В Якутии СК начал проверку из-за найденного в подъезде дома ребенка Общество, 16:18 В Новосибирске загорелся мебельный склад Общество, 16:11 Егоров назвал ошибкой неназначенный пенальти в ворота «Динамо» Спорт, 16:10 В аэропорту Краснодара испытали систему противодействия беспилотникам Общество, 16:08 Jeep, саперная лопатка и «Дакар»: краткая история легендарного Mitsubishi Авто, 16:08  Медведь убил смотрителя маяка на Камчатке Общество, 16:05
Общество ,  
0 
На учениях «Гром-2019» ракеты «Калибр» запустили не с первой попытки
Во время военных учений «Гром-2019» ракеты «Калибр» были запущены не с первой попытки. В ходе учений тестировались новые системы, позволяющие сократить время подготовки к запуску
Пуск высокоточной крылатой ракеты «Калибр» (Фото: РИА Новости)

В ходе стратегических командно-штабных учений «Гром-2019», на которых присутствовал президент Владимир Путин, тестировались новые системы, позволяющие сократить время подготовки к запуску с «около трех часов до 15 минут» ракеты «Калибр». Об этом РБК рассказал источник, близкий к силовым структурам. В частности, тестировались система управления и система введения полетного задания, уточнил он.

Запуски «Калибров», по словам собеседника РБК, в рамках учений производились с кораблей «Татарстан» и «Град Свияжск».

«Предполагалась отработка 15 минут. Но с первой команды «Калибры» не ушли. В итоге ракеты улетели, но не с первой попытки и после задействования резервных систем запуска», — сказал источник РБК, близкий к силовым структурам.

Крылатые ракеты «Калибр» действительно ушли со второй-третьей попытки, подтвердил собеседник РБК, близкий к Генштабу.

Учения «Гром-2019» проходили 15–17 октября. Телеканал Минобороны «Звезда» 17 октября опубликовал кадры запуска крылатых ракет «Калибр» с малого ракетного корабля «Град Свияжск» из акватории Каспийского моря в рамках учений «Гром-2019».
РБК направил запрос в Минобороны с просьбой прокомментировать эту информацию.
Российские крылатые ракеты морского базирования «Калибр» могут наносить удары по наземным целям, а также кораблям и подводным лодкам. В феврале, когда Вашингтон начал выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, президент Владимир Путин поддержал предложение министра обороны Сергея Шойгу по созданию наземной версии «Калибров». В августе, после выхода США из договора, Путин упоминал «Калибры» в числе вооружений для противодействия угрозам.

В понедельник, 21 октября, газета «Ведомости» сообщила, что в рамках учений «Гром-2019» атомный подводный крейсер К-44 «Рязань», входящий в состав 25-й дивизии подлодок Тихоокеанского флота, осуществил лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты по полигону Чижа. В то время как на брифинге 14 октября анонсировалось, что будут два пуска. Вторая ракета не вышла из шахтной пусковой установки, в итоге подлодка вернулась в пункт постоянного базирования с неотстрелянной ракетой.

По словам одного из собеседников издания, нештатная ситуация могла произойти из-за отказа некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске. Точные причины предстоит установить специальной комиссии, в состав которой вошли представители командования Тихоокеанского флота, Главного штаба ВМФ и оборонной промышленности.

Атомный подводный крейсер осуществил один пуск межконтинентальной баллистической ракеты вместо двух, подтвердил источник РБК близкий к Генштабу.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о том, действительно ли в ходе учений, финальным этапом которого руководил президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация, отвечать отказался.

Минобороны сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки «Рязань», опровергло. «Информация, опубликованная газетой «Ведомости» о якобы нештатной ситуации в ходе стратегического командно-штабного учения «Гром», не соответствует действительности», — говорится в сообщении министерства. При этом в военном ведомстве подтвердили, что пуск был отменен, и объяснили это техническим состояния межконтинентальной ракеты.

Авторы: Инна Сидоркова, Петр Канаев
Теги: Минобороны, Владимир Путин, военные учения, ракеты «Калибр»
Задайте вопрос Максиму Орешкину
Министр ответит на самые популярные из них в онлайне на РБК
Отправить
Материалы по теме
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
Общество
Песков не стал отвечать на вопрос о нештатной ситуации на военных учениях
Общество
СМИ узнали о нештатной ситуации на учениях под руководством Путина
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter