На учениях «Гром-2019» ракеты «Калибр» запустили не с первой попытки

На учениях «Гром-2019» ракеты «Калибр» запустили не с первой попытки

Во время военных учений «Гром-2019» ракеты «Калибр» были запущены не с первой попытки. В ходе учений тестировались новые системы, позволяющие сократить время подготовки к запуску

Пуск высокоточной крылатой ракеты «Калибр» (Фото: РИА Новости)

В ходе стратегических командно-штабных учений «Гром-2019», на которых присутствовал президент Владимир Путин, тестировались новые системы, позволяющие сократить время подготовки к запуску с «около трех часов до 15 минут» ракеты «Калибр». Об этом РБК рассказал источник, близкий к силовым структурам. В частности, тестировались система управления и система введения полетного задания, уточнил он.

Запуски «Калибров», по словам собеседника РБК, в рамках учений производились с кораблей «Татарстан» и «Град Свияжск».

«Предполагалась отработка 15 минут. Но с первой команды «Калибры» не ушли. В итоге ракеты улетели, но не с первой попытки и после задействования резервных систем запуска», — сказал источник РБК, близкий к силовым структурам.

Крылатые ракеты «Калибр» действительно ушли со второй-третьей попытки, подтвердил собеседник РБК, близкий к Генштабу.