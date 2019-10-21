На учениях «Гром-2019» ракеты «Калибр» запустили не с первой попытки

РБК направил запрос в Минобороны с просьбой прокомментировать эту информацию.
Российские крылатые ракеты морского базирования «Калибр» могут наносить удары по наземным целям, а также кораблям и подводным лодкам. В феврале, когда Вашингтон начал выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, президент Владимир Путин поддержал предложение министра обороны Сергея Шойгу по созданию наземной версии «Калибров». В августе, после выхода США из договора, Путин упоминал «Калибры» в числе вооружений для противодействия угрозам.
В понедельник, 21 октября, газета «Ведомости» сообщила, что в рамках учений «Гром-2019» атомный подводный крейсер К-44 «Рязань», входящий в состав 25-й дивизии подлодок Тихоокеанского флота, осуществил лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты по полигону Чижа. В то время как на брифинге 14 октября анонсировалось, что будут два пуска. Вторая ракета не вышла из шахтной пусковой установки, в итоге подлодка вернулась в пункт постоянного базирования с неотстрелянной ракетой.
По словам одного из собеседников издания, нештатная ситуация могла произойти из-за отказа некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске. Точные причины предстоит установить специальной комиссии, в состав которой вошли представители командования Тихоокеанского флота, Главного штаба ВМФ и оборонной промышленности.
Атомный подводный крейсер осуществил один пуск межконтинентальной баллистической ракеты вместо двух, подтвердил источник РБК близкий к Генштабу.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о том, действительно ли в ходе учений, финальным этапом которого руководил президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация, отвечать отказался.
Минобороны сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки «Рязань», опровергло. «Информация, опубликованная газетой «Ведомости» о якобы нештатной ситуации в ходе стратегического командно-штабного учения «Гром», не соответствует действительности», — говорится в сообщении министерства. При этом в военном ведомстве подтвердили, что пуск был отменен, и объяснили это техническим состояния межконтинентальной ракеты.