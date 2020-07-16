Главреды российских СМИ поручились за Ивана Сафронова

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 70,8 (-0,33) Инвестиции, 15 июл, 12:19
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 80,84 (+0,22) Инвестиции, 15 июл, 12:19
Кэттер победил Иге в главном поединке турнира UFC on ESPN 13 Спорт, 09:01 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 июля Общество, 08:55 Минобороны Армении заявило о возобновлении столкновений на границе Политика, 08:48 Смолов пропустит второй подряд матч чемпионата Испании из-за травмы Спорт, 08:37 Умер оператор фильма «Бриллиантовая рука» Игорь Черных Общество, 08:37 Эксперты оценили последствия «поправок Мизулиной» в Семейный кодекс Общество, 08:30 Никто не ждет от вас инструкций: Франческа Джино — о правильных советах Pro, 08:29 ВВП Китая за полгода упал на 1,6% Экономика, 08:22 Болтон допустил встречу Трампа и Ким Чен Ына перед выборами в США Политика, 08:08 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:03 РБК Pro: антикризисный PR. Как «потушить пожар» за 15 шагов Pro, 08:00 Подмосковные рестораны откроются раньше срока Общество, 07:38 Главреды российских СМИ поручились за Ивана Сафронова Общество, 07:30 Диетолог назвал вред чипсов преувеличенным Общество, 07:13
Дело Ивана Сафронова ,  
0 

Главреды российских СМИ поручились за Ивана Сафронова

Несколько десятков человек готовы выступить поручителями за бывшего спецкора «Коммерсанта» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. В четверг Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест журналиста
Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Основатель The Bell Елизавета Осетинская, бывший замглавреда «Коммерсанта» Глеб Черкасов, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и бывший издатель «Ведомостей» Демьян Кудрявцев подписали личные поручительства за журналиста Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене (ст. 275 УК). Об этом РБК сообщили адвокаты журналиста Дмитрий Катчев и Иван Павлов.

По словам Катчева, коллегам Сафронова и адвокатам удалось собрать несколько десятков поручительств и положительных характеристик.

Задержания на акции в поддержку журналиста Ивана Сафронова. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В четверг, 16 июля, Мосгорсуд рассмотрит апелляцию защиты на арест советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Сафронова. Адвокаты будут просить отпустить его под личное поручительство: такая мера пресечения означает, что обвиняемый находится на свободе, но «заслуживающее доверие лицо» подписывает обязательство, что он не будет так или иначе препятствовать расследованию и будет в назначенный срок являться по вызову следователя и в суд. Если обвиняемый не выполнит эти условия, на поручителя будет наложено денежное взыскание.

В списке поручителей в том числе профессор ВШЭ, писатель Александр Архангельский, доцент ВШЭ Сергей Давыдов, заместитель главного редактора «Коммерсанта» Иван Сухов, главред The Bell Ирина Малкова, главред Forbes Николай Мазурин, главред телеканала «Дождь» Тихон Дзядко, член Совета по правам человека Екатерина Винокурова, редакционный директор «Ведомостей» Юрий Кацман, бывший замглавреда «Ведомостей» Борис Сафронов, руководитель движения «Русь сидящая» Ольга Романова, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский и многочисленные корреспонденты и редакторы «Коммерсанта».

Положительные характеристики Сафронову дали представители всех его работодателей, включая «Роскосмос»: соответствующую бумагу подписал директор департамента кадров госкорпорации Владимир Матвейчук. Среди авторов характеристик — заместитель гендиректора РБК Игорь Тросников, главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров, а также главред «Коммерсанта» Владимир Желонкин, бывший главред «Ведомостей» Илья Булавинов, бывший издатель газеты Демьян Кудрявцев, бывший соруководитель РБК Елизавета Голикова, декан факультета коммуникаций ВШЭ Андрей Быстрицкий, заместитель главного редактора ТАСС Михаил Лукин.

Ранее, во время ареста журналиста в Лефортовском суде, защита Сафронова представляла суду заявления редакций в поддержку Сафронова, говорил Павлов.

Иван Сафронов, который с мая 2020 года работал советником главы «Роскосмоса», был задержан сотрудниками ФСБ утром 7 июля. Ему предъявлено обвинение в том, что в 2012 году он был якобы завербован чешской спецслужбой, а в 2017 году через интернет передал ее агенту секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве России с одним из африканских ближневосточных государств.

Сафронов не признает вину и связывает свое преследование с журналистской деятельностью, указывают его защитники. Глава Совбеза Сергей Нарышкин и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявляли об отсутствии связи между делом Сафронова и его работой в «Коммерсанте» и «Ведомостях». Опровергал ее, со слов адвоката Павлова, и следователь ФСБ Александр Чабан. В то же время институт криминалистики ФСБ выполнил экспертизу всех заметок Сафронова на наличие в них сведений, которые он, предположительно, передал чешской разведке, рассказал адвокат.

Как минимум одна из заметок Сафронова в «Коммерсанте» уже вызывала претензии у сотрудников спецслужб: это материал о поставках истребителей СУ-35 в Египет, на сведения из которого ссылался, грозя африканской стране санкциями, госсекретарь США Майк Помпео. Сафронов после этой заметки давал объяснения в ФСБ, сообщали его знакомые; а Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) подавала к «Коммерсанту» иск о разглашении гостайны.

Коллеги Сафронова провели пикеты в его поддержку на Лубянской площади, а также пришли к воротам СИЗО «Лефортово» в день предъявления ему обвинения (в обоих случаях были задержаны около двух десятков человек). Петицию с требованием открытого и объективного расследования подписали к 15 июля более 60 тыс. человек. Отдельные открытые письма подписали более 500 выпускников НИУ ВШЭ и более 600 российских журналистов.

Журналисты кремлевского пула записали видео в поддержку Ивана Сафронова
Общество

Видеообращения в поддержку Сафронова записали корреспонденты кремлевского и военного пулов, а также музыкант Юрий Шевчук, режиссер Павел Лунгин, кинокритик Антон Долин и другие журналисты, общественные и культурные деятели.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Иван Сафронов, госизмена, ФСБ, Роскосмос, СМИ, журналистика
Материалы по теме
Более 500 выпускников ВШЭ потребовали открыть процесс по делу Сафронова
Общество
Освещающие работу военных журналисты записали видео в поддержку Сафронова
Общество
Адвокат рассказал об экспертизе заметок Ивана Сафронова
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter