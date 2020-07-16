Главреды российских СМИ поручились за Ивана Сафронова

Несколько десятков человек готовы выступить поручителями за бывшего спецкора «Коммерсанта» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. В четверг Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест журналиста

Иван Сафронов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Основатель The Bell Елизавета Осетинская, бывший замглавреда «Коммерсанта» Глеб Черкасов, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и бывший издатель «Ведомостей» Демьян Кудрявцев подписали личные поручительства за журналиста Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене (ст. 275 УК). Об этом РБК сообщили адвокаты журналиста Дмитрий Катчев и Иван Павлов.

По словам Катчева, коллегам Сафронова и адвокатам удалось собрать несколько десятков поручительств и положительных характеристик.

В четверг, 16 июля, Мосгорсуд рассмотрит апелляцию защиты на арест советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Сафронова. Адвокаты будут просить отпустить его под личное поручительство: такая мера пресечения означает, что обвиняемый находится на свободе, но «заслуживающее доверие лицо» подписывает обязательство, что он не будет так или иначе препятствовать расследованию и будет в назначенный срок являться по вызову следователя и в суд. Если обвиняемый не выполнит эти условия, на поручителя будет наложено денежное взыскание.

В списке поручителей в том числе профессор ВШЭ, писатель Александр Архангельский, доцент ВШЭ Сергей Давыдов, заместитель главного редактора «Коммерсанта» Иван Сухов, главред The Bell Ирина Малкова, главред Forbes Николай Мазурин, главред телеканала «Дождь» Тихон Дзядко, член Совета по правам человека Екатерина Винокурова, редакционный директор «Ведомостей» Юрий Кацман, бывший замглавреда «Ведомостей» Борис Сафронов, руководитель движения «Русь сидящая» Ольга Романова, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский и многочисленные корреспонденты и редакторы «Коммерсанта».