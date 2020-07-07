Политика , 07 июл, 12:30
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В Кремле не связали задержание Сафронова с журналистской деятельностью
Иван Сафронов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание во вторник советника гендиректора «Роскосмоса» Ивана Сафронова, передает корреспондент РБК.
«Он обвиняется в статье по госизмене, в передаче секретных данных зарубежным разведкам. Об этом говорится в опубликованном заявлении разведке», — сказал Песков.
«Об этом говорится в опубликованном заявлении разведки. Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связана с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов», — заявил пресс-секретарь президента.
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