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В Кремле не связали задержание Сафронова с журналистской деятельностью

Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: ФСБ РФ)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание во вторник советника гендиректора «Роскосмоса» Ивана Сафронова, передает корреспондент РБК.

«Он обвиняется в статье по госизмене, в передаче секретных данных зарубежным разведкам. Об этом говорится в опубликованном заявлении разведке», — сказал Песков.

«Об этом говорится в опубликованном заявлении разведки. Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связана с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов», — заявил пресс-секретарь президента.

Материал дополняется

Авторы: Полина Химшиашвили, Артем Филипенок
Теги: Дмитрий Песков, Иван Сафронов, задержание, госизмена
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