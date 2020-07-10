Нарышкин отверг связь дела Сафронова с его профессиональной деятельностью

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заверил, что задержание Ивана Сафронова «ни в коем случае» не связано с профессиональной деятельностью журналиста

Сергей Нарышкин (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин прокомментировал публикацию «Коммерсанта» о том, что информацию о передаче бывшим журналистом издания Иваном Сафроновым секретных сведений за границу ФСБ получила от его ведомства.

«Две наши службы [СВР И ФСБ] всегда активно сотрудничают», — сказал Нарышкин, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать сообщение «Коммерсанта».

Глава СВР также высоко оценил профессионализм сотрудников российской контрразведки и заверил, что задержание Сафронова «ни в коем случае не связано с профессиональной деятельностью фигуранта».

Накануне, 9 июля, «Коммерсантъ» сообщил, что СВР негласно контролировала переписку Сафронова, которую тот вел со своего домашнего компьютера, и именно в ее заключении указывается, что пересланную журналистом информацию в Чехии получил некто, «возможно, связанный с разведкой этой страны».