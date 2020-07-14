Освещающие работу военных журналисты записали видео в поддержку Сафронова

Принявшие участие в записи видео журналисты выразили уверенность в порядочности и профессионализме Сафронова, а процесс над ним назвали процессом над каждым из пишущих на военную тематику журналистов

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Журналисты крупнейших российских информагентств, освещающие деятельность военной и космической отраслей, записали видеообращение в поддержку арестованного по подозрению в госизмене советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова.

Принявшие участие в записи видео журналисты РБК, ТАСС, «РИА Новости», «Интерфакса» и «Ведомостей» выразили уверенность в порядочности и профессионализме Сафронова, а процесс над ним назвали процессом над каждым из пишуших на военную тематику журналистов.

«Я уверена в том, что выдвинутые против Вани обвинения связаны исключительно с его профессиональной деятельностью, работой журналистом. Его статьи не нравились многим военным чиновникам и менеджерам в сфере оборонно-промышленного комплекса, так как он не раз мешал скрывать их провалы», — заявила спецкорреспондент РБК Инна Сидоркова.

Накануне, 13 июля, было опубликовано видеообращение журналистов кремлевского пула, которые заявили, что не верят в вину Сафронова, и призвали следствие предоставить доказательства по делу журналиста