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Дело Ивана Сафронова ,  
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Освещающие работу военных журналисты записали видео в поддержку Сафронова

Принявшие участие в записи видео журналисты выразили уверенность в порядочности и профессионализме Сафронова, а процесс над ним назвали процессом над каждым из пишущих на военную тематику журналистов

Видео

Журналисты крупнейших российских информагентств, освещающие деятельность военной и космической отраслей, записали видеообращение в поддержку арестованного по подозрению в госизмене советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова.

Принявшие участие в записи видео журналисты РБК, ТАСС, «РИА Новости», «Интерфакса» и «Ведомостей» выразили уверенность в порядочности и профессионализме Сафронова, а процесс над ним назвали процессом над каждым из пишуших на военную тематику журналистов.

«Я уверена в том, что выдвинутые против Вани обвинения связаны исключительно с его профессиональной деятельностью, работой журналистом. Его статьи не нравились многим военным чиновникам и менеджерам в сфере оборонно-промышленного комплекса, так как он не раз мешал скрывать их провалы», — заявила спецкорреспондент РБК Инна Сидоркова.

Накануне, 13 июля, было опубликовано видеообращение журналистов кремлевского пула, которые заявили, что не верят в вину Сафронова, и призвали следствие предоставить доказательства по делу журналиста

Журналисты кремлевского пула записали видео в поддержку Ивана Сафронова
Общество

Ранее проведения следствия по делу Сафронова в максимально прозрачном режиме потребовали редакции ряда российских СМИ — РБК, «Коммерсанта», «Ведомостей», Meduza, The Bell и русской редакции Forbes.

«Уголовное преследование журналистов началось не сегодня. Дело в отношении Ивана Сафронова встает в ряд с арестом Ивана Голунова и процессом против Светланы Прокопьевой. Мы настаиваем на максимально прозрачном для общества разбирательстве в отношении Ивана Сафронова», — говорилось в заявлении РБК.

Заявление РБК: почему уголовное дело Ивана Сафронова — это очень важно
Общество
Иван Сафронов

Комментируя выступления СМИ, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их «основанными на эмоциях» и призвал не путать с общественным резонансом.

«Ориентироваться на мнение отдельных журналистов и менять действующий закон было бы неверно», — сказал Песков.

Советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов был задержан ФСБ 7 июля. В тот же день Лефортовский суд постановил взять его под стражу до 6 сентября. О содержании дела почти ничего не известно ввиду закрытости. «Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ», — говорилось в заявлении спецслужбы.

Адвокат Сафронова Иван Павлов позже сообщил, что его подзащитного подозревают в передаче данных Чехии, а конечным получателем, по версии следствия, были США.

По утверждению ФСБ, Сафронов был завербован в 2012 году, а в 2017-м будто бы получил от неназванного представителя чешской спецслужбы задание и затем передал ему данные о военном сотрудничестве России и стран Ближнего Востока. В этот период, с 2010 по 2019 год, журналист работал в «Коммерсанте», в том числе входил в кремлевский пул, а затем, в 2019–2020-м, в «Ведомостях».

Сафронов, как заявляют его адвокаты, считает, что предъявленные обвинения связаны с журналистской деятельностью.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Иван Сафронов, журналистика, СМИ, дело о госизмене
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