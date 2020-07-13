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Дело Ивана Сафронова ,  
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Задержания на акции в поддержку журналиста Ивана Сафронова. Фоторепортаж

Полиция задержала несколько журналистов, пришедших к СИЗО «Лефортово» поддержать советника главы «Роскосмоса» и бывшего автора «Коммерсанта» Ивана Сафронова. Его задержали 7 июля по подозрению в госизмене, он не признает вину и считает, что дело связано с его профессиональной журналистской деятельностью.
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Софья Русова, член Профсоюза журналистов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Мария Карпенко, журнал «Холод»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Ольга Алленова, «Коммерсантъ»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Анна Поваго, «Коммерсантъ», «Такие дела»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Алла Пугачева, «Коммерсантъ FM»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Анна Васильева, «Коммерсантъ»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Лилия Галявиева, «Коммерсантъ FM»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Юлия Галлямова, бывшая журналистка «Коммерсанта»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Мария Шерстюкова, RT
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Татьяна Морозова, бывшая журналистка «Ведомостей»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Максим Кондратьев, Telegram-канал «Автозак LIVE»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Теги: мультимедиа, Иван Сафронов, Лефортово, задержания
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