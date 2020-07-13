Дело Ивана Сафронова , 13 июл, 15:01
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Задержания на акции в поддержку журналиста Ивана Сафронова. Фоторепортаж
Полиция задержала несколько журналистов, пришедших к СИЗО «Лефортово» поддержать советника главы «Роскосмоса» и бывшего автора «Коммерсанта» Ивана Сафронова. Его задержали 7 июля по подозрению в госизмене, он не признает вину и считает, что дело связано с его профессиональной журналистской деятельностью.
Софья Русова, член Профсоюза журналистов
Мария Карпенко, журнал «Холод»
Ольга Алленова, «Коммерсантъ»
Анна Поваго, «Коммерсантъ», «Такие дела»
Алла Пугачева, «Коммерсантъ FM»
Анна Васильева, «Коммерсантъ»
Лилия Галявиева, «Коммерсантъ FM»
Юлия Галлямова, бывшая журналистка «Коммерсанта»
Мария Шерстюкова, RT
Татьяна Морозова, бывшая журналистка «Ведомостей»
Максим Кондратьев, Telegram-канал «Автозак LIVE»