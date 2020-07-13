Адвокат рассказал об экспертизе заметок Ивана Сафронова

Оглашение решения Лефортовского суда об аресте Ивана Сафронова (Фото: АГН «Москва»)

Эксперты из института криминалистики ФСБ проанализировали публикации журналиста Ивана Сафронова, которые он подготовил в бытность сотрудником «Коммерсанта», и пришли к выводу, что в них не было тех данных, которые он якобы передал разведке Чехии. Об этом журналистам сообщил адвокат Иван Павлов, передает корреспондент РБК.

По его словам, в ФСБ полагают, что Сафронов «при сборе и передаче информации» использовал средство шифрования Vera Crypt, однако сам способ передачи все еще неизвестен.

«Но мы понимаем, что журналисты используют в своих публикациях не все сведения, которые узнают», — отметил адвокат.

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