Дело Ивана Сафронова , 13 июл, 18:05
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Адвокат рассказал об экспертизе заметок Ивана Сафронова
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Эксперты из института криминалистики ФСБ проанализировали публикации журналиста Ивана Сафронова, которые он подготовил в бытность сотрудником «Коммерсанта», и пришли к выводу, что в них не было тех данных, которые он якобы передал разведке Чехии. Об этом журналистам сообщил адвокат Иван Павлов, передает корреспондент РБК.
По его словам, в ФСБ полагают, что Сафронов «при сборе и передаче информации» использовал средство шифрования Vera Crypt, однако сам способ передачи все еще неизвестен.
«Но мы понимаем, что журналисты используют в своих публикациях не все сведения, которые узнают», — отметил адвокат.
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