Более 500 выпускников ВШЭ потребовали открыть процесс по делу Сафронова

Иван Сафронов (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Более 500 человек подписали открытое письмо выпускников Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) в поддержку обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова, который также является выпускником этого университета.

На 15:40 мск письмо подписали 515 выпускников. В их обращении указано, что Сафронов не мог иметь доступа к сведениям, представляющим гостайну, и во время своей работы выполнял долг по поиску и оглашению общественно важных сведений. Выпускники обратили внимание на то, что материалы уголовного дела журналиста засекречены, и общество не может проверить обоснованность обвинений.

«Мы не верим в виновность Ивана Сафронова и требуем открытого процесса по его делу», — сказано в письме.

Ранее видео в поддержку Сафронова записали журналисты крупнейших российских информагентств, освещающие деятельность военной и космической отраслей, в том числе сотрудники РБК, ТАСС и «Интерфакса», и корреспонденты кремлевского пула.