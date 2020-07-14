Более 500 выпускников ВШЭ потребовали открыть процесс по делу Сафронова

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
РБК Pro Правила съема: как россиянин делает $60 тыс. на сдаче квартир в Майами РБК Pro «Тоже мне профессионал»: 10 жестких приемов манипуляторов на переговорах РБК Pro Как устроена торговая наценка: жадность ретейлеров или законная прибыль РБК Pro «Что я делаю не так?»: топ-5 болей современных менеджеров Читайте больше на РБК Pro
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 71,13 (+0,38) Инвестиции, 12:34
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 80,62 (+0,53) Инвестиции, 12:34
Как выстроить надежную киберзащиту для сотрудников на удаленке РБК и #CloudMTS, 16:43 Суд дал брату экс-совладельца «Росгосстраха» восемь лет колонии Финансы, 16:41 Власти Москвы рекомендовали ресторанам закрыть веранды из-за непогоды Общество, 16:34 Сбербанк отстранил двух сотрудников после обвинений в домогательствах Общество, 16:32 Володин предложил КПРФ покаяться за передачу Украине Крыма и Севастополя Политика, 16:29 Эстонский турист провел 110 дней в аэропорту Манилы из-за коронавируса Стиль, 16:21 Мост через Лену решили достроить на год быстрее Общество, 16:19 Рособрнадзор сообщил о случаях удаления выпускников с ЕГЭ Общество, 16:08 Миллиардер Саввиди попросил Путина защитить собор Святой Софии Политика, 16:04 Победит ли онлайн-торговля розничные магазины к 2025 году Pro, 16:02 Госдума поддержала законопроект о защите территориальной целостности Политика, 16:01 Как сделать офис более экологичным Зеленая экономика, 16:00  Искусственный интеллект назвал лучшие виды недвижимости для инвестиций Недвижимость, 15:56 Более 500 выпускников ВШЭ потребовали открыть процесс по делу Сафронова Общество, 15:52
Дело Ивана Сафронова ,  
0 

Более 500 выпускников ВШЭ потребовали открыть процесс по делу Сафронова

Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Более 500 человек подписали открытое письмо выпускников Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) в поддержку обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова, который также является выпускником этого университета.

На 15:40 мск письмо подписали 515 выпускников. В их обращении указано, что Сафронов не мог иметь доступа к сведениям, представляющим гостайну, и во время своей работы выполнял долг по поиску и оглашению общественно важных сведений. Выпускники обратили внимание на то, что материалы уголовного дела журналиста засекречены, и общество не может проверить обоснованность обвинений.

«Мы не верим в виновность Ивана Сафронова и требуем открытого процесса по его делу», — сказано в письме.

Следствие по делу Сафронова назвало способ шифрования данных для разведки
Общество
Иван Сафронов

Ранее видео в поддержку Сафронова записали журналисты крупнейших российских информагентств, освещающие деятельность военной и космической отраслей, в том числе сотрудники РБК, ТАСС и «Интерфакса», и корреспонденты кремлевского пула.

Сафронов окончил отделение деловой и политической журналистики НИУ ВШЭ в 2011 году. Он работал корреспондентом «Коммерсанта» в 2010–2019 годах, состоял в кремлевском пуле. С 2019 по 2020 год Сафронов был сотрудником «Ведомостей». С мая журналист работал в «Роскосмосе» на должности советника главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.

Адвокат рассказал об экспертизе заметок Ивана Сафронова
Общество
<p>Оглашение решения Лефортовского суда об аресте Ивана Сафронова</p>

7 июля Сафронова задержала ФСБ, суд арестовал его до 6 сентября. Журналисту предъявили обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), свою вину он не признал.

По версии следствия, в 2012 году Сафронова завербовали спецслужбы Чешской Республики, говорил его адвокат Иван Павлов. В 2017 году корреспондент отправил по интернету представителю чешской разведки секретную информацию «о военно-техническом сотрудничестве России с одним из ближневосточных африканских государств». Конечным получателем этих сведений, по версии следствия, была спецслужба США.

Теги: Иван Сафронов, ВШЭ, новости, открытое письмо
Материалы по теме
Следствие по делу Сафронова назвало способ шифрования данных для разведки
Общество
Освещающие работу военных журналисты записали видео в поддержку Сафронова
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter