Заявление РБК: почему уголовное дело Ивана Сафронова — это очень важно

Иван Сафронов (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Cегодня утром ФСБ задержала бывшего специального корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, который последние два месяца работал советником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Пресс-служба ФСБ распространила видео, на котором Ивану демонстративно на улице надевают наручники, как на особо опасного преступника. В своем пресс-релизе ФСБ обвиняет Ивана в сотрудничестве с разведками неких стран НАТО, и больше никаких подробностей.

Помимо работы над темами, связанными с оборонкой, Иван долгое время трудился в пуле президента России. Каждого журналиста, допущенного в поездки с главой государства, тщательно проверяют сотрудники Федеральной службы охраны, значит, у нее к Ивану не было претензий. А о претензиях со стороны силовиков, знакомых с ним, журналистам было известно давно. Ивану не раз в разных формах предлагали раскрыть свои источники. Эти просьбы он — профессиональный журналист — всегда отвергал.

Иван проработал в «Роскосмосе» всего два месяца и не имел доступа к секретной информации. Значит, интерес ФСБ к деятельности Ивана связан с тем временем, когда он занимался журналистикой.

Обвинение в отношении Ивана, которое связано с работой над информацией, содержащей государственную тайну, следует рассматривать как сигнал и обществу, и всем СМИ: о носителях тайн, государственных или коммерческих, среди которых высокопоставленные чиновники, сотрудники госкорпораций и бизнесмены, лучше не писать. Таких тайн вокруг становится все больше. Критерии отнесения информации к секретной размыты. Все, что угодно, может вдруг оказаться тайной.