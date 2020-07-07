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Дело Ивана Сафронова ,  
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Заявление РБК: почему уголовное дело Ивана Сафронова — это очень важно

Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Cегодня утром ФСБ задержала бывшего специального корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, который последние два месяца работал советником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Пресс-служба ФСБ распространила видео, на котором Ивану демонстративно на улице надевают наручники, как на особо опасного преступника. В своем пресс-релизе ФСБ обвиняет Ивана в сотрудничестве с разведками неких стран НАТО, и больше никаких подробностей.

Помимо работы над темами, связанными с оборонкой, Иван долгое время трудился в пуле президента России. Каждого журналиста, допущенного в поездки с главой государства, тщательно проверяют сотрудники Федеральной службы охраны, значит, у нее к Ивану не было претензий. А о претензиях со стороны силовиков, знакомых с ним, журналистам было известно давно. Ивану не раз в разных формах предлагали раскрыть свои источники. Эти просьбы он — профессиональный журналист — всегда отвергал.

Иван проработал в «Роскосмосе» всего два месяца и не имел доступа к секретной информации. Значит, интерес ФСБ к деятельности Ивана связан с тем временем, когда он занимался журналистикой.

Обвинение в отношении Ивана, которое связано с работой над информацией, содержащей государственную тайну, следует рассматривать как сигнал и обществу, и всем СМИ: о носителях тайн, государственных или коммерческих, среди которых высокопоставленные чиновники, сотрудники госкорпораций и бизнесмены, лучше не писать. Таких тайн вокруг становится все больше. Критерии отнесения информации к секретной размыты. Все, что угодно, может вдруг оказаться тайной.

Многие из нас работали с Иваном и знают его как исключительно честного и порядочного человека, с которым не совместимо понятие «госизмена».
Уголовное преследование журналистов началось не сегодня. Дело в отношении Ивана Сафронова встает в ряд с арестом Ивана Голунова и процессом против Светланы Прокопьевой.

Мы настаиваем на максимально прозрачном для общества разбирательстве в отношении Ивана Сафронова. РБК будет следить за ходом следствия.

Автор: Редакция РБК
Теги: Иван Сафронов, журналистика
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