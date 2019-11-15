WSJ узнала об угрозах Египту санкциями США из-за покупки российских Су-35

О покупке Египтом нескольких десятков российских Су-35 СМИ сообщали еще в марте. США пригрозили Египту санкциями после недавнего визита министра обороны России в Каир

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Пентагон и Госдеп предупредили власти Египта о возможности введения санкций в случае покупки истребителей Су-35 у России. Об этом в совместном письме, направленном министру обороны и военной промышленности Египта генерал-полковнику Мухаммеду Заки, заявили госсекретарь США Майк Помпео и американский министр обороны Марк Эспер. Содержание письма приводит The Wall Street Journal.

«Новые крупные сделки с Россией по поставкам вооружений как минимум затруднят будущие транзакции между США и Египтом в этой сфере, а также помощь в области безопасности», — говорится в тексте письма.

По словам неназванного представителя Госдепа, сделка по покупке российских истребителей может повлечь за собой наложение на Каир санкций со стороны Вашингтона. Эта сделка, по данным источников, была проведена в конце 2018 года и подразумевает поставку более двух десятков самолетов на сумму $2 млрд. Сами поставки, как отмечает издание, должны начаться в 2020-2021 годах.

Газета пишет, что это письмо было отправлено на фоне визита министра обороны России Сергея Шойгу в Каир на переговоры о военном сотрудничестве (Шойгу посетил Египет 12 ноября).

Материал дополняется