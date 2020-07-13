Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 71,23 (+0,35) Инвестиции, 10 июл, 13:12
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 80,27 (-0,14) Инвестиции, 10 июл, 13:12
Трутнев объяснил приезд в Хабаровск во время митингов в поддержку Фургала Политика, 12:18 Руководителей обогатительной фабрики «Норникеля» уволили за сброс отходов Бизнес, 12:15 Затишье после спроса: кто сумел повысить эффективность в период локдауна Социальная экономика, 12:10  Журналисты кремлевского пула записали видео в поддержку Ивана Сафронова Общество, 12:08 Иммунолог назвал категории людей с наименьшим риском заболеть COVID-19 Общество, 12:07 В Кронштадте открылся музейно-исторический парк «Остров фортов» Партнерский материал, 12:06 Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос Общество, 11:58 Путин поручил подготовить проект указа о национальных целях до 2030 года Политика, 11:57 СК назвал Анатолия Быкова главарем красноярской преступности 90-х Общество, 11:54 Избирком Польши сообщил о лидерстве Дуды на президентских выборах Политика, 11:53 CAS отменил решение об исключении «Манчестер Сити» из еврокубков Спорт, 11:49 Основатель U Skillz — о режиме, комфорте и ритуалах РБК Стиль и Поклонная 9, 11:36 Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию Pro, 11:34 Власти США будут сотрудничать с одной из крупнейших криптовалютных бирж Крипто, 11:29
Дело Ивана Сафронова ,  
0 

Журналисты кремлевского пула записали видео в поддержку Ивана Сафронова

Журналисты кремлевского пула записали видео в поддержку своего бывшего коллеги Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене. Они требуют, чтобы следствие предоставило обществу доказательства по делу журналиста

Видео

Журналисты, работающие в кремлевском пуле, записали видео о деле арестованного по подозрению в госизмене советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. Видео размещены в телеграм-канале «СвободуСафронову» и одноименной группе в Facebook, созданными в поддержку Сафронова его друзьями и бывшими коллегами.

О деле Ивана Сафронова высказались журналисты кремлевского пула из ТАСС, РБК, «Московского комсомольца», «Ведомостей», «Российской газеты» и телеканала «Дождь». Они говорят о том, что не верят в вину своего бывшего коллеги, и призывают следствие открыто рассказать о его деле.

Сафронов работал советником Дмитрия Рогозина в «Роскосмосе» с мая 2020 года. В 2010-2019 годах он был журналистом «Коммерсанта», в том числе работал и в кремлевском пуле, в 2019 — 2020 — «Ведомостей».

Иван Сафронов был задержан 7 июля представителями ФСБ. В этот же день Лефортовский суд постановил взять его под стражу до 6 сентября. О содержании дела почти ничего не известно ввиду его закрытости. «Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ», — говорилось в заявлении спецслужбы.

Адвокат Сафронова Иван Павлов позже сообщил, что его подзащитного подозревают в передаче данных Чехии, а конечным получателем, по версии следствия, были США.

По утверждению ФСБ, Иван Сафронов был завербован в 2012 году, а в 2017-м будто бы получил от неназванного представителя чешской спецслужбы задание и затем передал ему данные о военном сотрудничестве России и стран Ближнего Востока. В этот период Сафронов работал в «Коммерсанте».

Сам Сафронов, как заявляют его адвокаты, считает, что обвинения против него связаны с журналистской деятельностью. В поддержку Сафронова выступили многие СМИ, потребовавшие максимально открытого разбирательства по делу.

Заявление РБК: почему уголовное дело Ивана Сафронова — это очень важно
Общество
Иван Сафронов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для определенной категории обвинений существует определенный режим рассмотрения в суде, связанный с секретностью. «Ориентироваться на мнение отдельных журналистов и менять действующий закон было бы неверно», — заключил он.

Автор: Кирилл Сироткин
Теги: журналистика, госизмена, Иван Сафронов, СМИ
Материалы по теме
Суд заявил об отсутствии решения об аресте имущества Сафронова
Общество
В Кремле не признали закрытость дела Сафронова дестабилизирующим фактором
Общество
В Кремле пообещали доложить Путину о настроениях в СМИ из-за Сафронова
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter