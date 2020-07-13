Журналисты кремлевского пула записали видео в поддержку Ивана Сафронова

Журналисты кремлевского пула записали видео в поддержку своего бывшего коллеги Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене. Они требуют, чтобы следствие предоставило обществу доказательства по делу журналиста

Видео

Журналисты, работающие в кремлевском пуле, записали видео о деле арестованного по подозрению в госизмене советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. Видео размещены в телеграм-канале «СвободуСафронову» и одноименной группе в Facebook, созданными в поддержку Сафронова его друзьями и бывшими коллегами.

О деле Ивана Сафронова высказались журналисты кремлевского пула из ТАСС, РБК, «Московского комсомольца», «Ведомостей», «Российской газеты» и телеканала «Дождь». Они говорят о том, что не верят в вину своего бывшего коллеги, и призывают следствие открыто рассказать о его деле.

Сафронов работал советником Дмитрия Рогозина в «Роскосмосе» с мая 2020 года. В 2010-2019 годах он был журналистом «Коммерсанта», в том числе работал и в кремлевском пуле, в 2019 — 2020 — «Ведомостей».

Иван Сафронов был задержан 7 июля представителями ФСБ. В этот же день Лефортовский суд постановил взять его под стражу до 6 сентября. О содержании дела почти ничего не известно ввиду его закрытости. «Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ», — говорилось в заявлении спецслужбы.