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Дело Ивана Сафронова ,  
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ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову

Следователь Александр Чабан предъявил журналисту официальное обвинение в госизмене. Иван Сафронов своей вины не признал
Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым. Об этом сообщил РБК адвокат Сафронова Иван Павлов.

«Ивану предъявили обвинение. Вину по предъявленному обвинению он не признал», — сообщил он.

«Предъявленное обвинение Ивану непонятно. Неясно кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время», — пояснил Павлов. «Ни суммы, ни имена не упоминаются в той части документов, которую мы видели. Всего нам не показывают. Но следствие говорит, что Иван руководствовался корыстным мотивом, и нам предлагается принять это на веру», — добавил адвокат.

Он пояснил, что в деле есть ссылки на заключения экспертов Минобороны, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и Службы внешней разведки, но сами экспертизы адвокатам не показывают. «Следствие ведет элитный 1-й отдел Следственного управления ФСБ. Это люди, которые считаются элитой органов госбезопасности. У них в производстве очень мало дел, это не массовые, а штучные дела. Но с 2014 года мы наблюдаем некую вспышку подобного рода дел. Это связано с общим милитаристским настроением, все ищут врагов, и главный враг — это в том числе та спецслужба, которая упоминается в уголовном деле Ивана как курирующая чешскую спецслужбу, — это спецслужба США», — пояснил Павлов.

Задержания на акции в поддержку журналиста Ивана Сафронова. Фоторепортаж
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К зданиям СИЗО «Лефортово» и СУ ФСБ России в Энергетическом проезде пришли коллеги и сторонники Сафронова. После того как у СИЗО стали собираться люди, к зданию подъехали машины полиции и автозаки. Силовики потребовали от собравшихся разойтись, а затем начали задержания. В настоящее время, по данным «ОВД Инфо», задержаны 17 журналистов.

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Дело Сафронова

Оперативники ФСБ задержали Сафронова утром 7 июля, в тот же день Лефортовский суд Москвы отправил его под стражу. В деле Сафронова есть секретные сведения, заседание по мере пресечения проходило в закрытом режиме.

Спецслужба считает, что Сафронов передал секретные сведения «о военно-техническом сотрудничестве России с одним из ближневосточных африканских государств» спецслужбам Чешской Республики, конечным получателем информации были США, сообщал после суда адвокат Сафронова. По версии следствия, журналист был завербован в 2012 году, а в 2017 году посредством интернета направил информацию неназванному представителю чешской разведки. По данным издания «Проект», контактом Сафронова следствие может считать директора пражского Центра по анализу безопасности и предупреждению Мартина Лариша.

В период предполагаемой вербовки и передачи данных Сафронов работал в «Коммерсанте». Следователь Чабан отрицал, что дело связано с журналистской деятельностью подозреваемого, однако упоминал его заметку о поставках истребителей СУ-35 Египту, указывал Павлов. Информация об этом в 2019 году спровоцировала обострение отношений между африканской страной и США, и она уже вызывала вопросы у спецслужб. Так, Сафронов, со слов его знакомых, вызывался в 2019 году для дачи объяснений в ФСБ, а Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) подавала административный иск о разглашении гостайны к «Коммерсанту» (этот иск мировой судья рассматривать не стал, вернув истцам).

Сафронов — сын спецкорреспондента «Коммерсанта» Ивана Сафронова — старшего, погибшего в 2007 году во время подготовки текста о поставках российских вооружений в Сирию и Иран. Он работал в газете с 2010 года, в том числе в президентском пуле, был уволен после заметки о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации. Увольнение Сафронова привело к уходу из издания всего отдела политики «Коммерсанта». После этого журналист устроился в «Ведомости», а после смены собственника и руководства редакции перешел на работу советником гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина по информационной политике.

Реакция на преследование журналиста

В день задержания Сафронова его коллеги провели серию одиночных пикетов у штаб-квартиры ФСБ на Лубянской площади, два десятка человек были задержаны. Редакции многих изданий, в том числе РБК, выступили в поддержку Сафронова и настаивают на максимально открытом разбирательстве. О недопустимости закрытого расследования и суда заявляли Союз журналистов России, бывший член Совета по правам человека Николай Сванидзе, журналист Леонид Парфенов, профессор ВШЭ Александр Архангельский и другие общественные деятели. Петицию с требованием рассекретить дело Сафронова по состоянию на утро 13 июля подписали более 55 тыс. человек.

«Не сомневался в его высоком профессионализме и личной порядочности», — заявил после задержания своего советника Дмитрий Рогозин, отметив, что Сафронов не обладал доступом к гостайне. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял, что преследование Сафронова «ни в коем случае не связано с профессиональной деятельностью фигуранта». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал реакцию журналистов на преследование коллеги «основанной на эмоциях».

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Иван Сафронов, госизмена, ФСБ, Роскосмос
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