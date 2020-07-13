ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову

К зданиям СИЗО «Лефортово» и СУ ФСБ России в Энергетическом проезде пришли коллеги и сторонники Сафронова. После того как у СИЗО стали собираться люди, к зданию подъехали машины полиции и автозаки. Силовики потребовали от собравшихся разойтись, а затем начали задержания. В настоящее время, по данным «ОВД Инфо», задержаны 17 журналистов.

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Дело Сафронова

Оперативники ФСБ задержали Сафронова утром 7 июля, в тот же день Лефортовский суд Москвы отправил его под стражу. В деле Сафронова есть секретные сведения, заседание по мере пресечения проходило в закрытом режиме.

Спецслужба считает, что Сафронов передал секретные сведения «о военно-техническом сотрудничестве России с одним из ближневосточных африканских государств» спецслужбам Чешской Республики, конечным получателем информации были США, сообщал после суда адвокат Сафронова. По версии следствия, журналист был завербован в 2012 году, а в 2017 году посредством интернета направил информацию неназванному представителю чешской разведки. По данным издания «Проект», контактом Сафронова следствие может считать директора пражского Центра по анализу безопасности и предупреждению Мартина Лариша.

В период предполагаемой вербовки и передачи данных Сафронов работал в «Коммерсанте». Следователь Чабан отрицал, что дело связано с журналистской деятельностью подозреваемого, однако упоминал его заметку о поставках истребителей СУ-35 Египту, указывал Павлов. Информация об этом в 2019 году спровоцировала обострение отношений между африканской страной и США, и она уже вызывала вопросы у спецслужб. Так, Сафронов, со слов его знакомых, вызывался в 2019 году для дачи объяснений в ФСБ, а Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) подавала административный иск о разглашении гостайны к «Коммерсанту» (этот иск мировой судья рассматривать не стал, вернув истцам).

Сафронов — сын спецкорреспондента «Коммерсанта» Ивана Сафронова — старшего, погибшего в 2007 году во время подготовки текста о поставках российских вооружений в Сирию и Иран. Он работал в газете с 2010 года, в том числе в президентском пуле, был уволен после заметки о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации. Увольнение Сафронова привело к уходу из издания всего отдела политики «Коммерсанта». После этого журналист устроился в «Ведомости», а после смены собственника и руководства редакции перешел на работу советником гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина по информационной политике.

Реакция на преследование журналиста

В день задержания Сафронова его коллеги провели серию одиночных пикетов у штаб-квартиры ФСБ на Лубянской площади, два десятка человек были задержаны. Редакции многих изданий, в том числе РБК, выступили в поддержку Сафронова и настаивают на максимально открытом разбирательстве. О недопустимости закрытого расследования и суда заявляли Союз журналистов России, бывший член Совета по правам человека Николай Сванидзе, журналист Леонид Парфенов, профессор ВШЭ Александр Архангельский и другие общественные деятели. Петицию с требованием рассекретить дело Сафронова по состоянию на утро 13 июля подписали более 55 тыс. человек.

«Не сомневался в его высоком профессионализме и личной порядочности», — заявил после задержания своего советника Дмитрий Рогозин, отметив, что Сафронов не обладал доступом к гостайне. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял, что преследование Сафронова «ни в коем случае не связано с профессиональной деятельностью фигуранта». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал реакцию журналистов на преследование коллеги «основанной на эмоциях».