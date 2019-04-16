Пожар в парижском соборе Нотр-Дам. Главное

В понедельник 15 апреля в соборе Нотр-Дам-де-Пари произошел пожар. Огонь быстро охватил шпиль и кровлю здания. В МВД признали, что собор, вероятно, не удастся спасти. Главное о пожаре в Нотр-Дам — в обзоре РБК

Фото: Michel Euler / AP

Что произошло

Первые сообщения о пожаре в Нотр-Дам-де-Пари стали поступать в 18:50 по местному времени (19:50 мск). Позже очевидцы сообщали, что возгорание произошло около 18:00 по местному времени и быстро охватило всю крышу. По данным мэрии, пожар возник в задней части кровли. Там проходили реставрационные работы.

К 20:00 по местному времени (21:00 мск) обрушился шпиль здания. Вскоре очевидцы сообщили о том, что обрушилась крыша. Представители собора Нотр-Дам заявили, что огонь охватил деревянный интерьер, который с большой долей вероятности сгорит.