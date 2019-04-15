Макрон выехал к горящему Нотр-Дам де Пари

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Президент Франции Эмманюэль Макрон выехал на место пожара в соборе Парижской Богоматери. Об этом сообщает Le Monde.

В своем Twitter Макрон выразил сожаление в связи с происшедшим. «Собор Парижской Богоматери в огне. Вся нация переживает. Я мысленно со всеми католиками и всеми французами. Мне, как и всем моим соотечественникам, грустно видеть, как сгорает эта часть нас», — написал он.

Видео: OldBlackHack / Twitter

Из-за инцидента президент отложил речь, с которой собирался выступать по итогам проходивших в стране национальных дебатов. Он должен был объявить меры, на которые власти пойдут в ответ на протесты «желтых жилетов».