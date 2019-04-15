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Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,14%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+21,26%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 16 апреля
USD ЦБ: 64,25 (-0,27) Quote, 13:30
Курс евро на 16 апреля
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Пожарные назвали возможную причину пожара в Нотр-Дам де Пари Общество, 20:59 СМИ узнали о «жестком разговоре» руководства «Спартака» с Кононовым Спорт, 20:57 Шпиль собора Парижской Богоматери обрушился из-за пожара Общество, 20:56 В Новосибирске умер хоккеист Дмитрий Набоков Общество, 20:43 Пожар в Нотр-Дам де Пари. Фоторепортаж Общество, 20:35  Какой бизнес можно сделать на ответственном потреблении Зеленая экономика, 20:33  Как борьба с мусором становится глобальным трендом Зеленая экономика, 20:32  Появилось видео пожара в соборе Парижской Богоматери Общество, 20:19 В Париже загорелся собор Парижской Богоматери Общество, 20:14 Порошенко предложил Зеленскому провести дебаты дважды за день Политика, 20:10 В штабе Зеленского заявили о принадлежности Крыма Украине Политика, 20:00 Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР Политика, 19:55 Минтруд признал недостаточным темп программы переобучения предпенсионеров Экономика, 19:52 СМИ назвали экс-тренера «Рубина» кандидатом на пост наставника «Челси» Спорт, 19:46
Общество ,  
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Пожар в Нотр-Дам де Пари. Фоторепортаж
В столице Франции произошел пожар в соборе Парижской Богоматери. Данных о причине возгорания и пострадавших пока нет
Фото: RachelEFC9 / Twitter
Фото: DylanHayward94 / Twitter
Фото: Manel_Loureiro / Twitter
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