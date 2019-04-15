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(+21,64%)
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Купить
3M $220
(+2,14%)
прогноз Credit Suisse к 03.01.20
Купить
Chevron $146
(+21,26%)
прогноз Morgan Stanley к 01.04.20
Купить
Costco $270
(+11,72%)
прогноз UBS к 08.03.20
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(-16,69%)
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Лента новостей
Курс доллара на 16 апреля
USD ЦБ: 64,25
(-0,27)
Quote, 13:30
Курс евро на 16 апреля
EUR ЦБ: 72,7
(-0,14)
Quote, 13:30
Пожарные назвали возможную причину пожара в Нотр-Дам де Пари
Общество, 20:59
СМИ узнали о «жестком разговоре» руководства «Спартака» с Кононовым
Спорт, 20:57
Шпиль собора Парижской Богоматери обрушился из-за пожара
Общество, 20:56
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В Новосибирске умер хоккеист Дмитрий Набоков
Общество, 20:43
Пожар в Нотр-Дам де Пари. Фоторепортаж
Общество, 20:35
Какой бизнес можно сделать на ответственном потреблении
Зеленая экономика, 20:33
Как борьба с мусором становится глобальным трендом
Зеленая экономика, 20:32
Появилось видео пожара в соборе Парижской Богоматери
Общество, 20:19
В Париже загорелся собор Парижской Богоматери
Общество, 20:14
Порошенко предложил Зеленскому провести дебаты дважды за день
Политика, 20:10
В штабе Зеленского заявили о принадлежности Крыма Украине
Политика, 20:00
Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Политика, 19:55
Минтруд признал недостаточным темп программы переобучения предпенсионеров
Экономика, 19:52
СМИ назвали экс-тренера «Рубина» кандидатом на пост наставника «Челси»
Спорт, 19:46
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Общество
,
20:35
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Пожар в Нотр-Дам де Пари. Фоторепортаж
В столице Франции произошел пожар в соборе Парижской Богоматери. Данных о причине возгорания и пострадавших пока нет
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Фото: DylanHayward94 / Twitter
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