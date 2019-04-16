Попали под огонь: какие памятники культуры пострадали от пожаров

2 сентября 2018 года пожар серьезно повредил здание Национального музея Бразилии и уничтожил около 20 млн экспонатов крупнейшей коллекции по палеонтологии, археологии и естественной истории в Северной и Южной Америках. Также были утрачены древнеегипетские и и античные произведения искусства, в том числе фреска из Помпеи, пережившая извержение Везувия.
Музей с двухсотлетней историей пострадал из-за халатности и урезанного финансирования. О выделении средств на новую систему пожарной безопасности его руководству удалось договориться с властями только летом 2018 года, но установить ее не успели. Предполагается, что восстановление музея займет около трех лет
Летом 2018 года сгорела церковь Успения Пресвятой Богородицы в городе Кондопога (Карелия). Пожар уничтожил пятиярусный иконостас в стиле барокко и потолок, расписанный композицией «Божественная литургия», выполненной в XVII—XIX веках. Здание высотой 42 метра было самым высоким из полностью построенных из дерева строением в России. И одним из самых старых — храм срубили в 1774 году. В XX веке его трижды реставрировали. Последняя служба там прошла в 2015 году, потом в здании был открыт муниципальный краеведческий музей.
СК возбудил уголовное дело о поджоге против 15-летнего подростка. 15 апреля 2019 года после психиатрической экспертизы он был отправлен на принудительное лечение.
По данным Минкультуры, на восстановление Успенской церкви потребуется около 100 млн руб. О выделении 1 млн руб. сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
При разборе завалов на пепелище был найден древний алтарь. Над уцелевшей частью здания возведен защитный купол.
Как и собор Нотр-Дам, музей в Гринвиче сгорел во время реставрационных работ 21 мая 2007 года. Пожар случился из-за искры в доке, где корабль стоял на реконструкции. От 138-летнего чайного клипера остался железный остов. Удалось спасти все паруса, рулевое колесо и фигуру девы, украшавшую нос судна, поскольку оснастка по удачному стечению обстоятельств была снята с клипера до пожара. В реконструкцию Великобритания вложила 50 млн фунтов и спустя пять лет, в 2012 году, королева Елизавета II заново открыла музей
Пожар в деревянном здании Центрального выставочного зала продолжался около девяти часов. Пожарные пытались не допустить распространения пламени на соседние здания — факультет журналистики МГУ и Институт стран Азии и Африки. Причиной возгорания стало короткое замыкание. Манеж был перестроен и открыт заново 18 апреля 2005 года
Еще один культурный центр Бразилии, пострадавший от пожара — музей современного искусства в Рио-де-Жанейро. Причина возгорания до сих пор не установлена. Пламя уничтожило 90% коллекции, включая картины Пабло Пикассо, Миро, Сальвадора Дали, Макса Эрнста, Пауля Клее, Диего Риверы и других мастеров, а также все работы, представленные на ретроспективе художника Хоакина Торреса Гарсиа. Музей был восстановлен, но находится в критическом финансовом положении, из-за чего руководство продало в частную коллекцию единственную в Бразилии находившуюся в публичном собрании работу Джексона Поллока «№ 16»
Здание ратуши серьезно пострадало при пожаре, начавшемся во время Пражского восстания в 1945 году. Пламя уничтожило неоготическое крыло, а также башню и старейшие в Богемии куранты 1313 года. Погибло 70 тыс. исторических документов. Реконструкция ратуши заняла 30 лет.