Попали под огонь: какие памятники культуры пострадали от пожаров

Деревянная церковь Успения Пресвятой Богородицы. Кондопога, Россия. 2018 год

Летом 2018 года сгорела церковь Успения Пресвятой Богородицы в городе Кондопога (Карелия). Пожар уничтожил пятиярусный иконостас в стиле барокко и потолок, расписанный композицией «Божественная литургия», выполненной в XVII—XIX веках. Здание высотой 42 метра было самым высоким из полностью построенных из дерева строением в России. И одним из самых старых — храм срубили в 1774 году. В XX веке его трижды реставрировали. Последняя служба там прошла в 2015 году, потом в здании был открыт муниципальный краеведческий музей.

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