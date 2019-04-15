Собор Парижской Богоматери охвачен огнем, экстренные службы пытаются справиться с возгоранием. В соборе велась реконструкция, однако он продолжал принимать туристов

Фото: rcarlosbello / Twitter

В Париже загорелся собор Парижской Богоматери, сообщает Reuters.

Возгорание в соборе подтвердили в департаменте пожарной охраны Парижа, сообщает AFP. На видео, опубликованном в соцсетях, виден столб дыма и огня над собором.

Первый заместитель мэра Парижа Эмманюэль Грегуар сообщил в Twitter, что в соборе «крупный пожар», призвал эвакуировать территорию близ исторического памятника и попросил прохожих не подходить к зданию.

В полиции Парижа также обратились к горожанам с призывом избегать посещения места пожара, чтобы не препятствовать работе экстренных служб и проезду машин скорой помощи.