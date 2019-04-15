В Париже загорелся собор Парижской Богоматери

Собор последнее время находился на реставрации, у стен здания были установлены строительные леса. Как писала Le Parisien, в апреле строители вели работы на крыше здания, пытаясь восстановить исторический вид шпиля.
«Мы общаемся онлайн с туроператорами. Сейчас пока никакой информации от них по пострадавшим россиянам не поступало, по крайней мере по организованным туристическим группам. Возможно, кто-то мог пострадать, кто туда сам забрел, но среди организованных туроператорами групп пострадавших нет», — заявил РБК директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.
Корреспондент РБК не смог дозвониться до посольства Франции в Москве.
Строительство собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) началось в 1163 году и закончилось в XIV веке. Он является кафедральным собором архиепархии Парижа и одной из главных достопримечательностей столицы Франции. В соборе проводились коронации французских монархов, в том числе и Наполеона Бонапарта. Ежегодно собор посещают до 13 млн туристов.
В июне 2017 года на полицейских, дежуривших близ собора, совершил нападение террорист-одиночка, вооруженный молотком и ножами. Один полицейский пострадал, сам нападавший был ранен ответным огнем. Из-за нападения в соборе оказались заблокированы порядка 900 туристов.