«Исчезнет скоро с лица земли и сам собор»: 13 фактов о Нотр-дам-де-Пари
В столице Франции произошел пожар в соборе Парижской Богоматери. Он уничтожил шпиль здания и его крышу. Чем известен один из главных памятников готической архитектуры — в обзоре РБК
Фото: Анна Пушкарева / ТАСС
Строительство собора началось при короле Людовике VII в 1163 году на месте первой христианской церкви Парижа — базилики Святого Стефана. До базилики на этом месте находился храм Юпитера. Первый камень заложил папа Александр III. Основная часть собора была построена к 1345 году.
Фото: AP
Одна из великих христианских реликвий, хранящихся в соборе, — Терновый венец Иисуса Христа. Его привез в собор король Франции Людовик IX 18 августа 1239 года. Его торжественный вынос из сокровищницы происходит в первую пятницу каждого месяца.
Основными архитекторами собора считаются Жан де Шель (работал в соборе с 1250 по 1265 годы) и Пьер де Монтрей (с 1250 по 1267 годы). Высота собора — 35 м, длина — 130 м, ширина — 48 м, высота колоколен — 69 м. Он не входит в список самых больших или самых высоких соборов в Европе.
Арки входа на западном фасаде здания были возведены в 1210 году. Над ними находится панно с изображением сцен из Евангелия. Над центральным входом — изображение Страшного суда. Двери украшены коваными рельефами.
Фото: Waltraud Grubitzsch / DPA / ТАСС
Собор был свидетелем немалого количества исторических событий. В 1302 году в нем король Филипп IV впервые собрал прообраз парламента — Генеральные штаты. В ноябре 1455 года в соборе начался процесс, целью которого стал пересмотр результатом суда над Жанной д'Арк. Она была признана еретичкой и сожжена на костре 30 мая 1432 года. 7 июля 1456 года она была признана невиновной.
Во время Великой французской революции (1789 — 1799 гг.) собор одним из первый декретов был закрыт для церковных служб и стал храмом Разума. Религиозные статуи и живопись были вынесены из соборы и проданы, чтобы поддержать дело революции. В 1793 году статую Девы Марии заменили на статую Девы Свободы. На недолгое время собор стал складом для хранения провианта. Спустя 10 лет после Революции собор вернули церкви, но реставрация не была проведена.
Популярным собор сделал писатель Виктор Гюго и его одноименный роман, вышедший в 1831 году. Писателя угнетало состояние собора после революции, поэтому он решил сделать его главным героем своего романа. В предисловии сказано: «И вот ничего не осталось ни от таинственного слова, высеченного в стене сумрачной башни собора, ни от той неведомой судьбы, которую это слово так печально обозначало, — ничего, кроме хрупкого воспоминания, которое автор этой книги им посвящает. Несколько столетий тому назад исчез из числа живых человек, начертавший на стене это слово; исчезло со стены собора и само слово; быть может, исчезнет скоро с лица земли и сам собор. Это слово и породило настоящую книгу».
Каменные фигуры царей из Ветхого Завета над главным входом на западном фасаде были выполнены в XIX веке взамен уничтоженных во время Революции — они были скинуты и обезглавлены. В 1977 оказалось, что они были выкуплены одним из местных жителей и спрятаны. Сегодня они находятся в музее Клюни в Париже.
Фото: YAY / ТАСС
В 1801 году при Наполеоне Бонапарте собор снова стал церковью. В 1804 году Наполен был коронован в нем императором. Собор является кафедральным собором архиепархии Парижа.
В соборе 110 застекленных витражами окон. Только три из них, в том числе роза главного входа на центральном фасаде, старинные и уникальные. Роза главного входа была оформлены около 1230 года, в ее центре Богоматерь с Младенцем. Другие две розы называются «розами Людовика Святого» и изображают ход Священной истории от Ветхого к Новому Завету.
Фото: Waltraud Grubitzsch / DPA / ТАСС
В соборе четыре колокола. Они находятся в северной и южной башнях. Три колокола звонят каждый день в 8 утра и 19 вечера.
Самая старая часть собора — восточная апсида. Именно там начался пожар. На крыше вокруг шпиля были установлены бронзовые скульптуры 12 апостолов и четырех крылатых фигур тетраморфа (крылатое существо с четырьмя лицами — РБК). Во время реставрации их сняли и вывезли для приведения в порядок, поэтому фигуры не пострадали.
Фото: Laurelie Кредит / YAY / ТАСС
Шпиль не всегда находился на крыше собора. Его разобрали в 1786 году и вернули в 1841-м во время реставрации. Он был сделан из дубового каркаса и обшит свинцом. Высота шпиля составляла 96 м.