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Представитель Нотр-Дам де Пари признал почти полное уничтожение здания
Все деревянные интерьеры собора Парижской Богоматери оказались охвачены огнем. Представители церкви и местных властей полагают, что большая часть здания уничтожена
Фото: Thibault Camus / AP

Представитель собора Парижской Богоматери Андре Фено оценил состояние здания после пожара, передает Le Monde. По его словам, все деревянные интерьеры собора, скорее всего, уничтожены.

«Все в огне. Несущей конструкции, одна часть которой датируется XIX веком, а другая — XIII веком, ничего не останется», — рассказал он изданию.

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Пожар в Нотр-Дам де Пари. Фоторепортаж

При пожаре полностью обрушились крыша здания и шпиль, установленный в XIX веке. Он был сооружен из дерева и свинцовых плит. Журналист издания Liberation Жером Лёфийятр рассказал, что в соборе также обрушились колонны в нефе. Le Parisien сообщает, что огонь успел перекинуться на левую башню фасада.

Эмманюэль Грегуар, вице-мэр Парижа, признал, что огонь нанес «колоссальный ущерб зданию». По его словам, местные власти сформировали специальную комиссию, которая займется попытками сохранения произведений искусства, находящимися внутри собора. Приоритет экстренные службы отдали защите туристов и жителей города от риска обрушения здания, добавил он.

«По моим ощущениям, от собора вряд ли что-то останется», — заявил РБК очевидец пожара Андрей Войтович.

UNESCO в официальном Twitter сообщила, что организация намерена работать совместно с властями Франции над восстановлением собора. Нотр-Дам де Пари с 1991 года включен в список Всемирного наследия UNESCO.

Строительство собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) началось в 1163 году и закончилось в XIV веке. Он является кафедральным собором архиепархии Парижа и одной из главных достопримечательностей столицы Франции. В соборе проводились коронации французских монархов, в том числе и Наполеона Бонапарта. Ежегодно собор посещают до 13 млн туристов.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: собор Парижской богоматери, Париж, Пожар
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