Представитель Нотр-Дам де Пари признал почти полное уничтожение здания

Все деревянные интерьеры собора Парижской Богоматери оказались охвачены огнем. Представители церкви и местных властей полагают, что большая часть здания уничтожена

Фото: Thibault Camus / AP

Представитель собора Парижской Богоматери Андре Фено оценил состояние здания после пожара, передает Le Monde. По его словам, все деревянные интерьеры собора, скорее всего, уничтожены.

«Все в огне. Несущей конструкции, одна часть которой датируется XIX веком, а другая — XIII веком, ничего не останется», — рассказал он изданию.

При пожаре полностью обрушились крыша здания и шпиль, установленный в XIX веке. Он был сооружен из дерева и свинцовых плит. Журналист издания Liberation Жером Лёфийятр рассказал, что в соборе также обрушились колонны в нефе. Le Parisien сообщает, что огонь успел перекинуться на левую башню фасада.