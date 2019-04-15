Президент Франции перенес выступление из-за пожара в Париже

Президент Франции Эмманюэль Макрон отложил подведение итогов национальных дебатов из-за начавшегося в Париже пожара в соборе Парижской Богоматери. Мэр Парижа призвала парижан и туристов соблюдать периметр безопасности

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Глава Франции Эмманюэль Макрон отложил запланированное на вечер понедельника обращение к гражданам из-за начавшегося пожара в центре Парижа, сообщил чиновник Елисейского дворца (его слова передает Reuters). Президент должен был подвести итоги проходивших в стране национальных дебатов и объявить меры, на которые правительство пойдет в ответ на протесты «желтых жилетов».

Президент и премьер-министр Эдуар Филипп прибыли к месту пожара. «Нотр-Дам де Пари в огне <...> Думаю обо всех католиках и всех французах. Как и всем нашим соотечественникам, мне сегодня грустно видеть, как эта часть нас горит», — написал Макрон в Twitter.