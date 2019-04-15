Президент Франции перенес выступление из-за пожара в Париже

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,30 -0,05 EUR Бирж. 72,67 -0,03 Brent 71,10 -0,62% USD Нал. 64,95 63,76 EUR Нал. 73,46 71,99 USD ЦБ 64,25 -0,27 EUR ЦБ 72,70 -0,14 EUR/USD 1,1302 +0,0008 BTC/USD Бирж. 5 039,90 -154,40 IMOEX 2 545,12 -0,57% RTSI 1 246,99 -0,51% DJIA 26 379,28 -0,13% Nasdaq 7 978,00 -0,08%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,06%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+21,72%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,06%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+21,72%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 16 апреля
USD ЦБ: 64,25 (-0,27) Quote, 13:30
Курс евро на 16 апреля
EUR ЦБ: 72,7 (-0,14) Quote, 13:30
Саакашвили предостерег Зеленского от повторения судьбы Ющенко Политика, 22:32 Осторожно, гештальт закрывается: писательский взгляд на Москву РБК и AFI Development, 22:30 После пожара в соборе Парижской Богоматери не оказалось пострадавших Общество, 22:27 Представитель Нотр-Дам де Пари признал почти полное уничтожение здания Общество, 22:24 Фудтраки и автолавки: как устроен уличный бизнес на «колесах» РБК и ГАЗ, 22:04 Очевидцы рассказали о пожаре в Нотр-Дам де Пари Общество, 21:58 Прокуратура начала расследование по факту пожара в Нотр-Дам де Пари Общество, 21:57 Каким был собор Парижской Богоматери до пожара Недвижимость, 21:57  Обрушение шпиля собора Парижской Богоматери. Видео Общество, 21:38  Суд отклонил иск администрации Волоколамска о закрытии «Ядрово» Общество, 21:35 Макрон выехал к горящему Нотр-Дам де Пари Общество, 21:33 Победителя определит футбол: турнир между непримиримыми противниками РБК и Футболер, 21:30 Bloomberg сообщил о планах Кипра досрочно вернуть кредит России Экономика, 21:20 Крыша собора Парижской Богоматери полностью обрушилась из-за пожара Общество, 21:17
Политика ,  
0 
Президент Франции перенес выступление из-за пожара в Париже
Президент Франции Эмманюэль Макрон отложил подведение итогов национальных дебатов из-за начавшегося в Париже пожара в соборе Парижской Богоматери. Мэр Парижа призвала парижан и туристов соблюдать периметр безопасности
Фото: Benoit Tessier / Reuters

Глава Франции Эмманюэль Макрон отложил запланированное на вечер понедельника обращение к гражданам из-за начавшегося пожара в центре Парижа, сообщил чиновник Елисейского дворца (его слова передает Reuters). Президент должен был подвести итоги проходивших в стране национальных дебатов и объявить меры, на которые правительство пойдет в ответ на протесты «желтых жилетов».

Фотогалерея 
Пожар в Нотр-Дам де Пари. Фоторепортаж

Президент и премьер-министр Эдуар Филипп прибыли к месту пожара. «Нотр-Дам де Пари в огне <...> Думаю обо всех католиках и всех французах. Как и всем нашим соотечественникам, мне сегодня грустно видеть, как эта часть нас горит», — написал Макрон в Twitter.

Другие французские политики шокированы пожаром. Мэр французской столицы Анн Идальго в Twitter написала, в соборе идет «страшный пожар» и пожарные пытаются взять его под контроль. Всех, кто находится в районе собора, она призвала соблюдать периметр безопасности.

Лидер Национального фронта Марин Ле Пен призвала поддержать пожарных, которые борются, чтобы погасить огонь, разрушающий «чудо нашего наследия и нашей культуры».

Депутат национального парламента Жан-Люк Меланшон назвал происходящее огромным несчастьем.

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что тушение должно идти с воздуха.

Предшественник Макрона на посту президента Франсуа Олланд отметил, что собор Парижской Богоматери — это «общее наследие». «Больно видеть, как его поглощает пламя», — говорится в его послании.

​.

Экс-премьер Италии Маттео Ренци назвал сегодняшний день «днем боли для Франции, Европы и всего мира».

Собор последнее время находился на реставрации, у стен были установлены леса. Как писала Le Parisien, в апреле строители вели работы на крыше здания, пытаясь восстановить исторический вид шпиля.

Авторы: Евгений Пудовкин, Полина Химшиашвили
Теги: Франция, Эмманюэль Макрон, Пожар, собор Парижской богоматери
Материалы по теме
Шпиль собора Парижской Богоматери обрушился из-за пожара
Общество
В Париже загорелся собор Парижской Богоматери
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter