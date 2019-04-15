Очевидцы рассказали о пожаре в Нотр-Дам де Пари

Пожар в соборе Парижской Богоматери начал стихать примерно через два часа после начала возгорания. По словам очевидцев, значительная часть здания уничтожена

Фото: Oleg Cetinic / AP

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался примерно в 18:50 по местному времени (19:50 мск). По словам очевидцев, после этого жизнь в Париже «остановилась».

«Пожар до сих пор не потушен, территория оцеплена, кругом много машин скорой помощи, жизнь в городе остановлена. По моим ощущениям, от собора вряд ли что-то останется», — заявил РБК очевидец пожара Андрей Войтович.

«Перекрыты все подъезды на Сите. Толпа людей — человек двести наблюдают все это с другого берега. Как минимум шесть машин экстренных служб [в поле видимости]», — рассказала РБК очевидец Юлия Пряникова, которая находится в 300 м от собора.

Пожар начался в районе шести вечера и быстро разошелся по всему зданию, рассказал РБК очевидец, парижский фотограф Мендель Делаби. Пожарные недавно приступили к работе, добавляет он. С воздуха огонь не тушат, отметил он. В воздухе над зданием летают вертолеты, но они только ведут съемку. «Я опустошен. Это как будто я потерял кого-то, кого знал», — говорит он.