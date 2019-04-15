Юнкер выразил соболезнования народу Франции в связи с пожаром в Нотр-Даме

Юнкер выразил соболезнования народу Франции в связи с пожаром в Нотр-Даме

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил соболезнования народу Франции в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери, сообщается на сайте ЕК.

«Я слежу минута за минутой за пожаром, который продолжается в соборе Парижской Богоматери, который является частью наследия всего человечества», — заявил Юнкер. Он отметил, что собор вдохновил множество писателей, художников, философов и людей по всему миру. «Я разделяю эмоции французской нации», — подчеркнул он.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ужасно видеть собор, который является символом Франции и европейской культуры, в огне. Ее слова передал представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.