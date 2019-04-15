Прокуратура начала расследование по факту пожара в Нотр-Дам де Пари

Прокуратура начала расследование по факту пожара в Нотр-Дам де Пари

Прокуратура начала расследование для установления причин пожара в соборе Парижской Богоматери, сообщает Franceinfo.

Ранее французское издание Cnews со ссылкой на пожарных писало, что пожар мог возникнуть из-за реставрационных работ. В ходе реставрации были сооружены строительные леса высотой до 100 м. Власти оценили бюджет проекта реставрации в €11 млн.

Пожар в соборе начался вечером 15 апреля. Из-за возгорания обрушился шпиль, также оказалась полностью уничтожена крыша.