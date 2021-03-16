Страны ЕС приостанавливают использование вакцины AstraZeneca. Главное

Крупнейшие страны Евросоюза — Германия, Франция, Италия и Испания, — объявили о приостановке использования вакцины, разработанной Оксфордким университетом и компанией AstraZeneca. Почему они приняли это решение — в материале РБК

Фото: Давид Мдзинаришвили/ТАСС

Что случилось

15 марта Минздрав Германии объявил, что приостанавливает использование вакцины от коронавирусной инфекции производства компании AstraZeneca для проверки сообщений о побочных эффектах. В течение нескольких часов после этого о приостановке использования этой вакцины также объявили власти Франции, Италии, Испании, Словении, Португалии и Кипра.

Ранее о полном или частичном прекращении использования этого препарата также объявляли Нидерланды, Австрия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Ирландия, Люксембург, а также не входящие в Евросоюз европейские страны — Норвегия и Исландия.

За пределами Европы применение вакцины от AstraZeneca приостановили Индонезия, Демократическая Республика Конго, Таиланд, Южная Африка (там усомнились в ее эффективности против местного варианта коронавируса).

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус сообщил, что консультативный комитет организации по безопасности вакцин 16 марта рассмотрит вопросы, связанные с безопасностью применения препарата компании AstraZeneca.

Что не так с препаратом