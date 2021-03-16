Пандемия коронавируса , 16 мар, 00:28
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Страны ЕС приостанавливают использование вакцины AstraZeneca. Главное
Крупнейшие страны Евросоюза — Германия, Франция, Италия и Испания, — объявили о приостановке использования вакцины, разработанной Оксфордким университетом и компанией AstraZeneca. Почему они приняли это решение — в материале РБК
Что случилось
- 15 марта Минздрав Германии объявил, что приостанавливает использование вакцины от коронавирусной инфекции производства компании AstraZeneca для проверки сообщений о побочных эффектах. В течение нескольких часов после этого о приостановке использования этой вакцины также объявили власти Франции, Италии, Испании, Словении, Португалии и Кипра.
- Ранее о полном или частичном прекращении использования этого препарата также объявляли Нидерланды, Австрия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Ирландия, Люксембург, а также не входящие в Евросоюз европейские страны — Норвегия и Исландия.
- За пределами Европы применение вакцины от AstraZeneca приостановили Индонезия, Демократическая Республика Конго, Таиланд, Южная Африка (там усомнились в ее эффективности против местного варианта коронавируса).
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус сообщил, что консультативный комитет организации по безопасности вакцин 16 марта рассмотрит вопросы, связанные с безопасностью применения препарата компании AstraZeneca.
Что не так с препаратом
- Вакцина AZD1222 разрабатывалась совместно учеными из Великобритании (Оксфордский университет) и Швеции (собственно, сама компания AstraZeneca). Предварительные результаты исследования препарата были опубликованы в журнале Lancet в августе 2020 года. Они показали, что однократное введение AZD1222 приводит к четырехкратному увеличению антител к шиповидному белку вируса SARS-CoV-2 у 95% участников через месяц после вакцинации.
- К ноябрю 2020 года AstraZeneca сообщила, что вакцина после введения двух доз показывает эффективность в 70%, а иммунитет вырабатывается в течение 14 дней после первой инъекции. В компании сообщили, что серьезных побочных явлений зафиксировано не было.
- Тем не менее, еще на этапе исследований испытания препарата приходилось временно прервать из-за смерти одного из испытателей — но тогда медики пришли к выводу, что его смерть с вакциной не связана и испытания безопасны.
- Однако после начала массовой вакцинации начали появляться сообщения о случаях госпитализаций и смертей среди тех, кто получил инъекцию. Один из первых случаев был зафиксирован в Австрии, в дальнейшем случаи смертей среди привитых пациентов были зафиксированы в Дании и Словакии.
- Врачи, изучавшие случаи смерти, связали выявили образование тромбов у пациентов. В фармкомпании в ответ заявили, что доказательств связи между образованием тромбов и вакцинацией нет. По данным AstraZeneca, в Евросоюзе и Великобритании выявили 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая эмболии легочной артерии среди 17 млн человек, получивших вакцину.