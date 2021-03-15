В ВОЗ обсудят безопасность вакцины AstraZeneca

Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин 16 марта рассмотрит вопросы, связанные с безопасностью применения препарата компании AstraZeneca. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

«Комитет ВОЗ по безопасности вакцин рассматривал имеющиеся данные в тесном контакте с Европейским агентством лекарственных средств, и он проведет встречу завтра [16 марта]», — сказал глава ВОЗ.

Ранее из-за сообщений о случаях тромбоэмболии и тромбоза, в том числе смертельных, у получивших препарат производства фармкомпании AstraZeneca, вакцинацию им приостановили во Франции, Италии, Германии, Индонезии, а также Испании.

До этого о временном отказе от вакцины производства AstraZeneca сообщили власти Норвегии, Дании, Нидерландов, Ирландии, Австрии, Эстонии и Литвы.