Италия заблокировала поставки вакцины AstraZeneca в Австралию

Речь идет о партии в 250 тыс. доз. В МИДе считают, что она слишком большая по сравнению с количеством доз препарата, поставленных в другие страны ЕС. Италия стала первой страной, заблокировавшей экспорт вакцин за пределы блока

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Итальянские власти заблокировали экспорт в Австралию крупной партии вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской фармкомпанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Об этом сообщают Financial Times, Reuters и Bloomberg.

Речь идет о партии в 250 тыс. доз, произведенных на заводе AstraZeneca в Италии. По данным FT, Рим уведомил Евросоюз о своем решении на прошлой неделе в рамках механизма контроля за экспортом препаратов, Еврокомиссия его поддержала.

Министерство иностранных дел Италии заявило, что пошло на этот шаг из-продолжающегося дефицита препаратов в Европе, а также из-за задержек поставок AstraZeneca. По мнению главы ведомства, Австралия находится в «неуязвимом» положении по сравнению со странами ЕС. МИД также считает, что партия вакцины, предназначенная на экспорт, слишком большая по сравнению с количеством доз препарата, поставленных в Италию и другие страны ЕС.