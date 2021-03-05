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Италия заблокировала поставки вакцины AstraZeneca в Австралию

Речь идет о партии в 250 тыс. доз. В МИДе считают, что она слишком большая по сравнению с количеством доз препарата, поставленных в другие страны ЕС. Италия стала первой страной, заблокировавшей экспорт вакцин за пределы блока
Фото: Julian Stratenschulte / dpa / AP
Фото: Julian Stratenschulte / dpa / AP

Итальянские власти заблокировали экспорт в Австралию крупной партии вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской фармкомпанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Об этом сообщают Financial Times, Reuters и Bloomberg.

Речь идет о партии в 250 тыс. доз, произведенных на заводе AstraZeneca в Италии. По данным FT, Рим уведомил Евросоюз о своем решении на прошлой неделе в рамках механизма контроля за экспортом препаратов, Еврокомиссия его поддержала.

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Министерство иностранных дел Италии заявило, что пошло на этот шаг из-продолжающегося дефицита препаратов в Европе, а также из-за задержек поставок AstraZeneca. По мнению главы ведомства, Австралия находится в «неуязвимом» положении по сравнению со странами ЕС. МИД также считает, что партия вакцины, предназначенная на экспорт, слишком большая по сравнению с количеством доз препарата, поставленных в Италию и другие страны ЕС.

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Фото:Remo Casilli / Reuters

Италия — первая страна, которая заблокировала экспорт вакцин за пределы ЕС, отмечает Bloomberg. При этом, как заявил CNN официальный представитель Евросоюза, с 30 января по 1 марта Брюссель одобрил 174 запроса на поставки препарата. Речь идет об экспорте в Аргентину, Бахрейн, Канаду, Чили, Китай, Мексику, Южную Корею, ЮАР, США и другие страны.

Еврокомиссия в конце января ввела механизм, который позволяет Брюсселю блокировать экспорт вакцины в том случае, если производители препаратов не исполнили обязательства по заказам внутри блока. На прошлой неделе премьер-министр Италии Марио Драги призвал ужесточить подход к компаниям, которые не соблюдают свои обязательства по поставкам в страны ЕС.

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В конце февраля Reuters сообщил, что AstraZeneca во втором квартале 2021 года сможет поставить менее 90 млн доз вакцины в Европейский союз, в то время как по контракту она обязалась доставить в страны сообщества 180 млн доз. В AstraZeneca заявили, что усердно работают над повышением производительности цепочки поставок в европейские страны. В конце января глава AstraZeneca Паскаль Сорио заявил, что компания отстала от графика производства на два месяца.

Автор
Наталия Анисимова
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