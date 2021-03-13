В Словакии умерла учительница после прививки вакциной от AstraZeneca

Учительница из Словакии умерла вскоре после того, как сделала прививку против коронавируса вакциной от англо-шведской компании AstraZeneca, сообщает телерадиокомпания RTVS.

После введения вакцины у 38-летней учительницы средней школы появились побочные эффекты, такие как высокая температура и озноб. Отец покойной рассказал, что его дочь привилась 13 февраля, 27-го числа ее не стало.

По данным RTVS, женщине ввели вакцину из партии ABV2856, в страну было импортировано 21,6 тыс. доз. Вместе с тем связь между случаем смерти и препаратом не установлена, отмечает телеканал.

Страны начали отказываться от применения препарата от AstraZeneca для вакцинации против COVID-19 из-за опасений по поводу его безопасности. В частности, Дания и Норвегия приостановили вакцинацию из-за сообщений об образовании тромбов у тех, кто сделал прививку. Еще ряд стран, в том числе Австрия и Италия, отказались от использования отдельных партий вакцины от AstraZeneca. Как сообщало Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), было выявлено 30 случаев тромбоэмболии среди 5 млн человек, получивших дозу этой вакцины.