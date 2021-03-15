Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

До этого 15 марта аналогичное решение приняла Германия, ранее от вакцины отказались в Норвегии, Нидерландах, Дании и других странах. Причиной приостановки стали случаи тромбоза и тромбоэмболии среди привитых

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Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом от коронавируса производства британо-шведской фармкомпании AstraZeneca.

Как пишет AFP, об остановке вакцинации во Франции заявил президент страны Эмманюэль Макрон. Решение в Италии принимало национальное фармацевтическое агентство AIFA. Ранее в стране приостановили вакцинацию одной из партий препарата от AstraZeneca.

Ранее 15 марта о временном отказе от вакцины производства AstraZeneca сообщил Минздрав ФРГ. Решение было принято по рекомендации федерального Института Пауля Эрлиха, который настаивает на дополнительном изучении возможной связи инъекции с образованием тромбов.

С прошлой недели уже несколько европейских стран полностью или частично приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о случаях (в том числе и смертельных) тромбоэмболии и тромбоза у получивших препарат. Среди отказавшихся стран Норвегия, Дания, Нидерланды, Ирландия, Австрия, Эстония, Литва.