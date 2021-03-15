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Пандемия коронавируса ,  
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Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

До этого 15 марта аналогичное решение приняла Германия, ранее от вакцины отказались в Норвегии, Нидерландах, Дании и других странах. Причиной приостановки стали случаи тромбоза и тромбоэмболии среди привитых
Фото: Luc Nobout / Global Look Press
Фото: Luc Nobout / Global Look Press

Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом от коронавируса производства британо-шведской фармкомпании AstraZeneca. 

Как пишет AFP, об остановке вакцинации во Франции заявил президент страны Эмманюэль Макрон. Решение в Италии принимало национальное фармацевтическое агентство AIFA. Ранее в стране приостановили вакцинацию одной из партий препарата от AstraZeneca.

Ранее 15 марта о временном отказе от вакцины производства AstraZeneca сообщил Минздрав ФРГ. Решение было принято по рекомендации федерального Института Пауля Эрлиха, который настаивает на дополнительном изучении возможной связи инъекции с образованием тромбов.

Германия приостановила использование вакцины AstraZeneca
Общество
Фото:Global Look Press

С прошлой недели уже несколько европейских стран полностью или частично приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о случаях (в том числе и смертельных) тромбоэмболии и тромбоза у получивших препарат. Среди отказавшихся стран Норвегия, Дания, Нидерланды, Ирландия, Австрия, Эстония, Литва.

В фармкомпании заявили, что доказательств связи между образованием тромбов и вакцинацией нет. По данным AstraZeneca, в Евросоюзе и Великобритании выявили 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая эмболии легочной артерии среди 17 млн людей, получивших вакцину.

В Ирландии рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca
Общество
Фото:Luc Nobout / Keystone Press Agency / Global Look Press

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«Это намного меньше, чем можно было бы ожидать среди населения в целом», — отметили в компании, добавив, что данные аналогичны тем, которые получаются при анализе применения других зарегистрированных вакцин от COVID-19.

ВОЗ и Европейское агентство лекарственных средств также сообщили, что пока не обнаружили доказательств, что именно вакцина вызывает образование тромбов. В EMA подчеркнули, что положительный эффект от препарата AstraZeneca перевешивает возможные риски, а в ВОЗ пообещали представить результаты исследования, как только они появятся.

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Источник: JHU
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Автор
Михаил Котляр
коронавирус вакцина Эмманюэль Макрон AstraZeneca
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