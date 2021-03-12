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Болгария приостановила прививки вакциной от AstraZeneca

Проведение вакцинации премьер-министр Бойко Борисов решил отложить до тех пор, пока Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не опровергнет все сомнения в безопасности вакцины
Фото: Luis Echeverria / Reuters
Фото: Luis Echeverria / Reuters

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов распорядился приостановить проведение вакцинации от COVID-19 с использованием препарата, разработанного компанией AstraZeneca, сообщает агентство Novinite.bg.

В сообщении на сайте правительства Болгарии говорится, что использовании вакцины AstraZeneca глава правительства Болгарии решил отложить до тех пор, пока Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не опровергнет все сомнения в безопасности препарата.

«До тех пор, пока точный и четко подтвержденный диагноз не поступит в письменной форме от Европейского агентства по лекарственным средствам — можно вводить вакцину Astra Zeneca или нет, остановите», — сказал Борисов.

Принявший участие в совещании под руководством Борисова глава Минздрава Болгарии Костадин Ангелов подтвердил готовность издать приказ о временной приостановке использования вакцины от англо-шведской компании. По его словам, кампания по вакцинации будет продолжена за счет использования других вакцин, выпущенных компаниями Pfizer и Moderna.

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Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

По данным Минздрава Болгарии, за последние сутки в стране было сделано более 17 тыс. тестов на COVID-19 и выявлен 3121 новый случай заражения. За те же сутки от болезни умерли 95 человек, общее число жертв болезни превысило 11 тыс.

Накануне вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за сообщений об образовании у привитых людей тромбов приостановили власти Дании и Норвегии. Еще несколько стран, в том числе Австрия и Италия, заблокировали использование отдельных партий вакцины AstraZeneca.

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«Безопасность пациентов является наивысшим приоритетом для AstraZeneca. Безопасность вакцины широко изучалась в ходе третьей фазы клинических испытаний. Данные, прошедшие экспертную оценку, подтверждают, что вакцина в целом хорошо переносится», — ответил на претензии представитель AstraZeneca.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что изучат сообщения об отказе от применения вакцины AstraZeneca. «Как только у ВОЗ появится полное понимание произошедшего, организация немедленно публично объявит о своих выводах или любых изменениях в текущих рекомендациях», — пояснили в ВОЗ.

Автор
Евгений Калюков
Болгария AstraZeneca вакцина коронавирус
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