Болгария приостановила прививки вакциной от AstraZeneca

Проведение вакцинации премьер-министр Бойко Борисов решил отложить до тех пор, пока Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не опровергнет все сомнения в безопасности вакцины

Фото: Luis Echeverria / Reuters

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов распорядился приостановить проведение вакцинации от COVID-19 с использованием препарата, разработанного компанией AstraZeneca, сообщает агентство Novinite.bg.

В сообщении на сайте правительства Болгарии говорится, что использовании вакцины AstraZeneca глава правительства Болгарии решил отложить до тех пор, пока Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не опровергнет все сомнения в безопасности препарата.

«До тех пор, пока точный и четко подтвержденный диагноз не поступит в письменной форме от Европейского агентства по лекарственным средствам — можно вводить вакцину Astra Zeneca или нет, остановите», — сказал Борисов.

Принявший участие в совещании под руководством Борисова глава Минздрава Болгарии Костадин Ангелов подтвердил готовность издать приказ о временной приостановке использования вакцины от англо-шведской компании. По его словам, кампания по вакцинации будет продолжена за счет использования других вакцин, выпущенных компаниями Pfizer и Moderna.