AstraZeneca возобновила испытания вакцины от COVID-19

AstraZeneca вновь начала испытания вакцины от COVID-19, которые прерывались из-за болезни одного из добровольцев. То, что продолжение исследований безопасно, подтвердили в Департаменте здравоохранения Великобритании

Фото: Alastair Grant / AP

Фармацевтическая компания AstraZeneca, которая совместно с Оксфордским университетом разрабатывает вакцину от коронавируса, возобновила ее испытания после приостановки из-за болезни одного из добровольцев. Об этом сообщается на ее сайте.

«Клинические испытания вакцины от коронавируса AZD1222 возобновились в Британии после получения подтверждения от регулятора — Управления по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) — о том, что продолжение испытаний безопасно. <...> AstraZeneca и Оксфордский университет <...> не могут раскрывать подробную медицинскую информацию [о болезни добровольца]», — сообщили в компании.

О том, что третью фазу клинических испытаний вакцины от AstraZeneca приостановили из-за серьезной побочной реакции на препарат у одного из участников, медицинское издание Stat сообщило 8 сентября. По информации Reuters, причиной опасений ученых стал пациент, который начал страдать от неврологических симптомов, связанных с поперечным миелитом — воспалением спинного мозга, которое обычно вызывают инфекции. Но в компании отметили, что точного диагноза еще нет и нужно провести дополнительные тесты.

Случай с AstraZeneca показывает, что каждой стране необходимо иметь сразу несколько вакцин от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.