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AstraZeneca возобновила испытания вакцины от COVID-19

AstraZeneca вновь начала испытания вакцины от COVID-19, которые прерывались из-за болезни одного из добровольцев. То, что продолжение исследований безопасно, подтвердили в Департаменте здравоохранения Великобритании
Фото: Alastair Grant / AP
Фото: Alastair Grant / AP

Фармацевтическая компания AstraZeneca, которая совместно с Оксфордским университетом разрабатывает вакцину от коронавируса, возобновила ее испытания после приостановки из-за болезни одного из добровольцев. Об этом сообщается на ее сайте.

«Клинические испытания вакцины от коронавируса AZD1222 возобновились в Британии после получения подтверждения от регулятора — Управления по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) — о том, что продолжение испытаний безопасно. <...> AstraZeneca и Оксфордский университет <...> не могут раскрывать подробную медицинскую информацию [о болезни добровольца]», — сообщили в компании.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

О том, что третью фазу клинических испытаний вакцины от AstraZeneca приостановили из-за серьезной побочной реакции на препарат у одного из участников, медицинское издание Stat сообщило 8 сентября. По информации Reuters, причиной опасений ученых стал пациент, который начал страдать от неврологических симптомов, связанных с поперечным миелитом — воспалением спинного мозга, которое обычно вызывают инфекции. Но в компании отметили, что точного диагноза еще нет и нужно провести дополнительные тесты.

Случай с AstraZeneca показывает, что каждой стране необходимо иметь сразу несколько вакцин от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В России первую вакцину от COVID-19 зарегистрировали 11 августа, но она, как и препарат AstraZeneca, еще проходит третий этап испытаний на добровольцах. Ее разработал московский Центр им. Гамалеи. Параллельно в России проходят испытания еще одной вакцины — от новосибирского вирусологического центра «Вектор».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: вакцина, коронавирус
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