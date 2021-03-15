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Испания приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca на 15 дней

До этого 15 марта такие решения приняли власти Германии, Франции, Италии и Индонезии. Отказ от вакцины в Европе связан со случаями образования тромбов у привившихся. В ВОЗ завтра соберут совещание по этому поводу
Фото: Vincent West / Reuters
Фото: Vincent West / Reuters

Власти Испании минимум на 15 дней приостанавливают использование вакцины производства AstraZeneca. Об этом сообщает радиостанция Cadena Ser со ссылкой на главу Минздрава Каролину Дариас.

Как пишет 20 Minutos, решение было принято в ходе экстренного совещания с руководством регионов, созванного министерством после отказа от AstraZeneca Германии, Франции и Италии 15 марта.

По информации издания, решение властей может быть отменено, если до истечения 15-дневного периода Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) представит результаты исследования, доказывающее, что вакцина AstraZeneca не вызывает образование тромбов.

Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca
Общество
Фото:Luc Nobout / Global Look Press

В Испании препарат AstraZeneca одобрен только для инъекций гражданам от 18 до 55 лет. Сейчас его применяют при вакцинации медиков, полицейских, пожарных, учителей и военных.

Ранее 15 марта вакцинацию препаратом британо-шведской фармкомпании приостановили в Германии, Франции, Италии и Индонезии. До этого полностью или частично от использования вакцины отказались в Норвегии, Дании, Ирландии, Австрии, Эстонии, Литве, Нидерландах.

Отказ от препарата AstraZeneca в Европе происходит на фоне случаев тромбоза и тромбоэмболии у привитых. Первые такие сообщения пришли из Дании в начале марта.

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15 марта представитель Норвежского агентства по лекарственным средствам Стейнар Мадсен сообщил, что в стране госпитализировали троих привитых, у которых образовались тромбы. Одна женщина скончалась. Кроме того, о смерти привитого вакциной AstraZeneca сообщили власти итальянской провинции Пьемонт, однако причина смерти не называлась.

В ВОЗ обсудят безопасность вакцины AstraZeneca
Общество
Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

По данным AstraZeneca, в Европе выявили около 40 случаев тромбоза глубоких вен и эмболии легочной артерии среди 17 млн людей, получивших вакцину. «Это намного меньше, чем можно было бы ожидать среди населения в целом», — заявили в компании.

Европейский регулятор и Всемирная организация здравоохранения сейчас исследуют возможную связь между прививкой и образованием тромбов, но, по предварительной информации, доказательств такого побочного эффекта пока не найдено. В EMA заявляли, что положительный эффект от вакцины перевешивает потенциальные риски.

В ВОЗ сообщили, что 16 марта соберут консультативный комитет для рассмотрения вопросов, связанных с безопасностью применения препарата компании AstraZeneca.

Автор
Михаил Котляр
AstraZeneca Испания вакцинация вакцина коронавирус COVID-19
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