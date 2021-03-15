Испания приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca на 15 дней

До этого 15 марта такие решения приняли власти Германии, Франции, Италии и Индонезии. Отказ от вакцины в Европе связан со случаями образования тромбов у привившихся. В ВОЗ завтра соберут совещание по этому поводу

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Власти Испании минимум на 15 дней приостанавливают использование вакцины производства AstraZeneca. Об этом сообщает радиостанция Cadena Ser со ссылкой на главу Минздрава Каролину Дариас.

Как пишет 20 Minutos, решение было принято в ходе экстренного совещания с руководством регионов, созванного министерством после отказа от AstraZeneca Германии, Франции и Италии 15 марта.

По информации издания, решение властей может быть отменено, если до истечения 15-дневного периода Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) представит результаты исследования, доказывающее, что вакцина AstraZeneca не вызывает образование тромбов.

В Испании препарат AstraZeneca одобрен только для инъекций гражданам от 18 до 55 лет. Сейчас его применяют при вакцинации медиков, полицейских, пожарных, учителей и военных.