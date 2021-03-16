Регулятор ЕС заявил о перевешивающей риски пользе вакцины AstraZeneca

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 марта
USD ЦБ: 72,96 (-0,27) Инвестиции, 13:48
Курс евро на 17 марта
EUR ЦБ: 86,99 (-0,37) Инвестиции, 13:48
Роскошь и репутация: как создают люкс-кроссоверы Bentley Bentayga РБК Cтиль и Bentley, 17:54 Созданная россиянами ИТ-компания проведет IPO минимум на $235 млн Технологии и медиа, 17:46 Особняк АЛРОСА в центре Москвы выставили на продажу за ₽1 млрд Недвижимость, 17:44 В Банке России назвали цифровой рубль «абсолютно иным качеством платежей» Крипто, 17:32 Супруг Елизаветы II покинул больницу спустя месяц после госпитализации Общество, 17:24 В ФХР опровергли информацию о принятом решении по гимну и флагу Спорт, 17:23 Украинский МИД призвал Россию воздержаться от «политического буллинга» Политика, 17:18 Насколько сейчас выгодно покупать жилье на этапе котлована Недвижимость, 17:16 Audi прекратила разработку новых бензиновых и дизельных моторов Авто, 17:15 Великобритания инвестирует £24 млрд в вооруженные силы Политика, 17:09 «Трансформация бизнеса — это триатлон»: эксперты BCG об уроках 2020 года Экономика инноваций, 17:00  Украина обвинила ФСБ в причастности к кибератаке на сайты правительства Политика, 16:58 В России запустят «гаражную амнистию»: что это значит Недвижимость, 16:57 Ройзман сообщил о «вежливом, спокойном» задержании в Екатеринбурге Общество, 16:52
Пандемия коронавируса ,  
0 

Регулятор ЕС заявил о перевешивающей риски пользе вакцины AstraZeneca

По словам исполнительного директора EMA, ситуация с образованием тромбов «не является неожиданностью», когда речь идет о вакцинации миллионов. Доказательств, что к их возникновению привел именно препарат, нет
Фото: Marco Passaro / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Marco Passaro / Keystone Press Agency / Global Look Press

Польза вакцины от коронавируса, разработанная AstraZeneca, пока перевешивает возможные риски возникновения побочных эффектов. Об этом заявили в Европейском агентстве лекарственных средств (European Medicines Agency), передает Reuters.

Исполнительный директор ведомства Эмер Кук сообщил, что эксперты расследуют случаи образования тромбов у некоторых пациентов, которым ввели препарат. «Данная ситуация не является неожиданностью, когда речь идет о вакцинации миллионов человек», — отметил он. При этом Кук подчеркнул, что сейчас доказательств того, что к их возникновению привела именно вакцина, нет.

Кук добавил, что EMA может в четверг, 18 марта, представить свое заключение о вакцине.

Страны ЕС приостанавливают использование вакцины AstraZeneca. Главное
Общество
Фото:Наташа Писаренко / AP

О полном или частичном прекращении использования вакцины AstraZeneca объявили многие страны Европы, в том числе Швеция, Германия, Франция, Италия, Испания, Словения, Португалия, Нидерланды и другие. За пределами Европы применение препарата приостановили Индонезия, Демократическая Республика Конго, Таиланд и Южная Африка.

Первой приостановить использование препарата решила Австрия: у одной из привитых женщин развилась тромбоэмболия легочной артерии, еще одна умерла от тяжелых нарушений свертываемости крови. Затем аналогичное решение приняли Норвегия и Дания после того, как датский Национальный совет по вопросам здравоохранения сообщил о случаях образования тромбов у привитых. Некоторые страны, в частности Нидерланды, заявили, что у них не было выявлено подобных случаев, но они намерены дождаться окончания расследования.

Video

14 марта AstraZeneca опубликовала заявление, в котором подчеркнула, что препарат безопасен. По данным компании, по состоянию на 8 марта в Великобритании и странах ЕС из 17 млн человек, которые сделали прививку ее вакциной, зарегистрировано 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая эмболии легочной артерии, но доказательств, что к этому привело именно использование вакцины, нет. Ранее компания отмечала, что вакцина «хорошо переносится», а данные третьей фазы испытаний подтвердили безопасность применения препарата.

Власти Великобритании согласны с позицией компании. «Как сообщило Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения, нет никаких доказательств того, что тромбы возникают после вакцинации», — цитирует Reuters представителя премьер-министра страны Бориса Джонсона.

Автор
Наталия Анисимова
AstraZeneca вакцина коронавирус COVID-19
Материалы по теме
Использование вакцины AstraZeneca приостановили на ее «родине»
Общество
Ученые ФРГ объяснили отказ от вакцины AstraZeneca «особым типом тромбоза»
Общество
Испания приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca на 15 дней
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter