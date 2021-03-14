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Пандемия коронавируса ,  
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В Ирландии рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca

Совет по иммунизации Ирландии посоветовал властям отложить вакцинацию препаратом AstraZeneca. Он дал такую рекомендацию в связи с сообщениями о новых случаях возникновения тромбов после прививки
Фото: Luc Nobout / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Luc Nobout / Keystone Press Agency / Global Look Press

Национальный консультативный совет по иммунизации Ирландии (NIAC) рекомендовал властям приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом компании AstraZeneca на фоне сообщений о случаях нарушения свертываемости крови после прививки, сообщается в Twitter Минздрава страны.

«NIAC рекомендовал отложить вакцинацию препаратом AstraZeneca с 14 марта. Данная рекомендация сделана в связи с докладом Норвежского агентства по лекарственным средствам о четырех новых случаях серьезных нарушений свертываемости крови у взрослых после прививки препаратом AstraZeneca», — говорится в сообщении.

В то же время неизвестно, действительно ли приводит вакцина к таким побочным эффектам, добавили в NIAC. «Однако из предосторожности и до получения дополнительной информации совет рекомендовал отложить вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca», — пояснили в нем.

Официально власти Ирландии пока не приостановили использование вакцины AstraZeneca, однако до сих пор правительство всегда следовало рекомендациям NIAC, отметил Bloomberg.

AstraZeneca сочла недоказанными данные о возникновении тромбов от вакцины
Общество
Фото:Stevo Vasiljevic / Reuters

Накануне, 13 марта, Норвежское агентство по лекарственным средствам сообщило о четырех случаях осложнений после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Один пациент умер от кровоизлияния в мозг, еще три человека находятся в тяжелом состоянии из-за появления тромбов, кровотечения и низкого уровня тромбоцитов. Это очень необычные симптомы, заявил старший врач Норвежского агентства по лекарственным средствам Сигурд Хортемо. По его словам, все три пациента были моложе 50 лет.

Ряд европейских стран уже приостановил использование вакцины AstraZeneca. Первыми о рисках применения препарата сообщили в Австрии. Там после вакцинации из-за тяжелых нарушений свертываемости крови скончалась 49-летняя женщина, у другой привившейся развилась тромбоэмболия легочной артерии. После этого власти Австрии приостановили использование одной партии препарата. Позже временно отказались от применения препарата также в Дании, Норвегии, Исландии, Эстонии, Болгарии, Литве и ряде других стран.

AstraZeneca, комментируя сообщения о возможных серьезных побочных эффектах, заявила, что доказательств повышенного риска появления тромбов из-за введения ее препарата нет.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Виктория Полякова
AstraZeneca Ирландия вакцинация коронавирус
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