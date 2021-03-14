В Ирландии рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca

Совет по иммунизации Ирландии посоветовал властям отложить вакцинацию препаратом AstraZeneca. Он дал такую рекомендацию в связи с сообщениями о новых случаях возникновения тромбов после прививки

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Национальный консультативный совет по иммунизации Ирландии (NIAC) рекомендовал властям приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом компании AstraZeneca на фоне сообщений о случаях нарушения свертываемости крови после прививки, сообщается в Twitter Минздрава страны.

«NIAC рекомендовал отложить вакцинацию препаратом AstraZeneca с 14 марта. Данная рекомендация сделана в связи с докладом Норвежского агентства по лекарственным средствам о четырех новых случаях серьезных нарушений свертываемости крови у взрослых после прививки препаратом AstraZeneca», — говорится в сообщении.

В то же время неизвестно, действительно ли приводит вакцина к таким побочным эффектам, добавили в NIAC. «Однако из предосторожности и до получения дополнительной информации совет рекомендовал отложить вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca», — пояснили в нем.

Официально власти Ирландии пока не приостановили использование вакцины AstraZeneca, однако до сих пор правительство всегда следовало рекомендациям NIAC, отметил Bloomberg.