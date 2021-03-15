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Пандемия коронавируса ,  
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Индонезия отложила использование вакцины AstraZeneca

Фото: Agung Kuncahya B. / XinHua / Global Look Press
Фото: Agung Kuncahya B. / XinHua / Global Look Press

Агентство по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Индонезии приняло решение отложить применение вакцины против коронавируса AstraZeneca на фоне сообщений о нарушении свертываемости крови после инъекции. Об этом сообщает газета Jakarta Globe.

По словам главы агентства Пенни Лукито, соответствующая мера принята из предосторожности до появления дальнейших рекомендаций от ВОЗ. Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин выразил надежду, что ВОЗ даст рекомендации в ближайшее время, так как срок годности вакцины, имеющейся в стране, истекает в мае.

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Фото:Luc Nobout / Keystone Press Agency / Global Look Press

По данным газеты, на прошлой неделе Индонезия через механизм COVAX получила более 1 млн доз вакцины AstraZeneca.

Массовую вакцинацию в стране начали 13 января китайским препаратом Sinovac Biotech. В Министерстве здравоохранения Индонезии сообщали, что с начала кампании первую дозу вакцины получили 4,17 млн человек.

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Также во вторник, 15 марта, вакцинацию препаратом от коронавируса производства британо-шведской фармкомпании AstraZeneca приостановили Франция, Германия и Италия. С прошлой недели из-за сообщений о случаях (в том числе и смертельных) тромбоэмболии и тромбоза у получивших препарат вакцинацию приостановили Норвегия, Дания, Нидерланды, Ирландия, Австрия, Эстония, Литва.

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В фармкомпании заявили, что доказательств связи между образованием тромбов и вакцинацией нет. По данным AstraZeneca, в Евросоюзе и Великобритании выявили 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая эмболии легочной артерии среди 17 млн людей, получивших вакцину.

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Источник: JHU
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