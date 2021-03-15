Индонезия отложила использование вакцины AstraZeneca

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Агентство по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Индонезии приняло решение отложить применение вакцины против коронавируса AstraZeneca на фоне сообщений о нарушении свертываемости крови после инъекции. Об этом сообщает газета Jakarta Globe.

По словам главы агентства Пенни Лукито, соответствующая мера принята из предосторожности до появления дальнейших рекомендаций от ВОЗ. Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин выразил надежду, что ВОЗ даст рекомендации в ближайшее время, так как срок годности вакцины, имеющейся в стране, истекает в мае.

По данным газеты, на прошлой неделе Индонезия через механизм COVAX получила более 1 млн доз вакцины AstraZeneca.

Массовую вакцинацию в стране начали 13 января китайским препаратом Sinovac Biotech. В Министерстве здравоохранения Индонезии сообщали, что с начала кампании первую дозу вакцины получили 4,17 млн человек.