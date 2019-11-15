Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Банки могут потребовать от россиян декларации о доходах, «Рольф» выставят на продажу, Путин отверг встречу с Зеленским тет-а-тет— эти и другие новости в обзоре РБК

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Банки захотели получать от россиян декларации о доходах

Для решения проблемы роста необеспеченных кредитов ЦБ ввел показатель долговой нагрузки (ПДН), который учитывает отношение ежемесячных платежей по кредиту к доходам заемщика. Банки хотят точнее учитывать доход клиентов и предложили использовать для этого декларации о доходах.

Чем выше ПДН, тем больше затрат на капитал несет банк. Чтобы снизить ПДН, можно получать больше информации о доходах клиента, в том числе и неофициальных, которые не отражены в документах.

Сейчас ПДН рассчитывается с учетом справки о доходах с работы или декларации об уплаченных налогах для ИП. Таким образом, сейчас при расчете ПДН не получается учитывать теневые доходы. Если рассчитывать его по декларации самого клиента, расходы банка могут снизиться.

Однако у клиентов особой мотивации раскрывать свои доходы нет. Люди могут испугаться того, что та информация, которую они дают банку, попадет к налоговикам, у которых возникнут вопросы к дополнительным доходам.

Семья Петрова решила продать «Рольф»

Сергей Петров находится под следствием по обвинениям в махинациях с бизнесом автодилера «Рольф» и скрывается за границей. Накануне стало известно, что траст, через который семья бизнесмена контролирует компанию, выставляет ее на продажу.