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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Банки могут потребовать от россиян декларации о доходах, «Рольф» выставят на продажу, Путин отверг встречу с Зеленским тет-а-тет— эти и другие новости в обзоре РБК
Фото: Антон Ваганов / ТАСС

Банки захотели получать от россиян декларации о доходах

Для решения проблемы роста необеспеченных кредитов ЦБ ввел показатель долговой нагрузки (ПДН), который учитывает отношение ежемесячных платежей по кредиту к доходам заемщика. Банки хотят точнее учитывать доход клиентов и предложили использовать для этого декларации о доходах.

  • Чем выше ПДН, тем больше затрат на капитал несет банк. Чтобы снизить ПДН, можно получать больше информации о доходах клиента, в том числе и неофициальных, которые не отражены в документах.
  • Сейчас ПДН рассчитывается с учетом справки о доходах с работы или декларации об уплаченных налогах для ИП. Таким образом, сейчас при расчете ПДН не получается учитывать теневые доходы. Если рассчитывать его по декларации самого клиента, расходы банка могут снизиться.
  • Однако у клиентов особой мотивации раскрывать свои доходы нет. Люди могут испугаться того, что та информация, которую они дают банку, попадет к налоговикам, у которых возникнут вопросы к дополнительным доходам.

Семья Петрова решила продать «Рольф»

Сергей Петров находится под следствием по обвинениям в махинациях с бизнесом автодилера «Рольф» и скрывается за границей. Накануне стало известно, что траст, через который семья бизнесмена контролирует компанию, выставляет ее на продажу.

  • Продажей «Рольфа» будет заниматься кипрский траст Delance Ltd, ему принадлежит 100% компании. Главный бенефициар Delance — сын Петрова Александр. В Delance опровергают связь продажи компании с уголовным делом против ее основателя и руководства.
  • Сколько стоит компания, точно неизвестно, однако эксперты оценивают ее в 20–30 млрд руб. Ее чистая прибыль оценивается в 3–5 млрд руб.
  • Уголовное дело против Петрова возбудили по «валютной» статье УК (ч. 3, 193.1). Основатель «Рольфа» все обвинения считает абсурдными и не исключал, что дело связано с попытками рейдерского захвата компании. Статью, по которой ему предъявлены обвинения, недавно предложил отменить Минфин. В ведомстве считают, что она сама по себе не образует состава преступления.

США угрожают Египту санкциями из-за покупки российских истребителей

В конце 2018 года Египет договорился с Россией о покупке нескольких десятков новейших истребителей Су-35. По данным WSJ, Пентагон и Госдеп грозят Каиру проблемами, если контракт будет реализован.

  • Сумма сделки Египта с Россией оценивается в $2 млрд. Поставка истребителей поколения 4++ может начаться в 2020–2021 годах.
  • Госсекретарь США Майк Помпео и американский министр обороны Марк Эспер отправили главе военного ведомства Египта письмо, в котором предупреждают о последствиях сделки. «Новые крупные сделки с Россией по поставкам вооружений как минимум затруднят будущие транзакции между США и Египтом в этой сфере, а также помощь в области безопасности», — говорится в нем.
  • Египет — не первый покупатель Су-35, которому Вашингтон грозит санкциями. Истребителями также интересовалась Индонезия, которая хотела купить 11 самолетов. Однако в ноябре 2018 года власти страны признали, что сделка может сорваться из-за позиции США.

Путин ответил на предложение о встрече с Зеленским с глазу на глаз

Несколько дней назад первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского в Казахстане. Путин отказался от этого предложения, заявив что переговоры будут идти в «нормандском формате» (с участием Франции и Германии).

  • «О встрече до «нормандского формата» речи не идет, поскольку мы договорились о том, что будем встречаться в «нормандском формате». Ну, а если уже будем встречаться, так чего уж нам суетиться и бегать на неподготовленные встречи», — объяснил это решение Путин.
  • Назарбаев утверждал, что получил от Зеленского предварительное согласие на встречу. Но в Киеве заявляют, что официального предложения о встрече не получали.
  • В «нормандском формате» лидеры четырех стран в последний раз встречались в 2016 году. Дата новой встречи до сих пор не утверждена. Раньше этому мешали постоянные срывы отвода войск в Донбассе, однако 12 ноября в Киеве и Кремле заявили о том, что видят позитивную динамику в подготовке «нормандского саммита».
Автор: Георгий Тадтаев
Теги: главные новости, декларации о доходах, «Рольф», санкции, Су-35, Египет ..., Владимир Путин, Владимир Зеленский
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Траст семьи Петрова решил продать «Рольф»
Бизнес
Банки захотели получать от россиян декларации о доходах
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