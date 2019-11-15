Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Банки захотели получать от россиян декларации о доходах
Для решения проблемы роста необеспеченных кредитов ЦБ ввел показатель долговой нагрузки (ПДН), который учитывает отношение ежемесячных платежей по кредиту к доходам заемщика. Банки хотят точнее учитывать доход клиентов и предложили использовать для этого декларации о доходах.
- Чем выше ПДН, тем больше затрат на капитал несет банк. Чтобы снизить ПДН, можно получать больше информации о доходах клиента, в том числе и неофициальных, которые не отражены в документах.
- Сейчас ПДН рассчитывается с учетом справки о доходах с работы или декларации об уплаченных налогах для ИП. Таким образом, сейчас при расчете ПДН не получается учитывать теневые доходы. Если рассчитывать его по декларации самого клиента, расходы банка могут снизиться.
- Однако у клиентов особой мотивации раскрывать свои доходы нет. Люди могут испугаться того, что та информация, которую они дают банку, попадет к налоговикам, у которых возникнут вопросы к дополнительным доходам.
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