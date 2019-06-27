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Основатель «Рольфа» — РБК: «Начинают сыпаться предложения о продаже»
Основатель автодилера «Рольф», экс-депутат Госдумы Сергей Петров рассказал РБК про уголовное дело, из-за которого в центральном офисе компании и дилерских центрах проходят обыски. Возвращаться в Россию он пока не собирается
Сергей Петров (Фото: Олег Яковлев / РБК)

— В четверг в центральном офисе «Рольфа» и в нескольких дилерских центрах компании в Москве и Петербурге сотрудники Следственного комитета проводят обыски. В рамках какого уголовного дела?

— Есть дело по незаконному выводу денег за рубеж от 2014 года. Якобы мы слишком высоко оценили какую-то компанию и выплатили супербольшие деньги — 4 млрд руб., а, по оценкам следствия, она стоила несколько сотен миллионов. Вместо того чтобы спросить, была ли независимая оценка — у нас она, разумеется, есть, — они (следственные органы. — РБК) устраивают эти дорогостоящие оперативные мероприятия. Они задействовали, наверное, два полка! В 2014 году нас никто не спрашивал про независимую оценку.

Это обычная история, у нас (в России. — РБК) их много. Оглянитесь назад: например, дело [Михаила] Абызова (бывшего министра по делам «открытого правительства» обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве на 4 млрд руб. — РБК).

— С чем вы связываете масштабную операцию именно сейчас?

— Я не могу сейчас сказать. Мы находимся в зоне, где силовики совершенно бесконтрольны, у нас нет независимого суда. Мы не видели, чтобы хоть раз кто-то их одернул. Максимум может какой-то редактор обратиться к президенту, тот скажет: «ФСБ лучше знает, что делает». Дальше только от давления окружающих зависит… У этих людей (силовиков. — РБК) есть мышление, что любая транзакция — это спекуляция, поэтому они могут найти в большой компании с миллиардными оборотами как-нибудь транзакцию и уцепиться.

А что заставляет цепляться, пока неясно. Скорей всего, это может быть моя независимая позиция, но это всегда было. А может быть, какое-то желание рейдерства, потому что поступали предложения продать [«Рольф»] за полцены. А может быть и такая смесь — кто-то мстит за то, что я смел иметь собственное мнение, а потому другой это использует, и начинают сыпаться предложения [о продаже бизнеса]. Вся проблема в том, что вам, видимо, надо акцентироваться на том, что это никогда неясно, что является причиной [обысков и повышенного влияния силовиков к бизнесу].

— Вы давно получали предложения о продаже бизнеса?

Регулярно получали [предложения] в процессе всяких выемок. Это же не первый раз [у нас проходят обыски], просто теперь такой большой масштаб. Предложения поступали с осени 2018 года. Когда такие разговоры начинаются, мы их просто прерываем. Во-первых, я сейчас не имею отношения к компании, работаю только как chairman (председатель совета директоров. — РБК). Компания сейчас у кипрского траста (сын Петрова Александр владеет «Рольфом» через кипрский траст. — РБК). Во-вторых, нельзя вести переговоры, если кто-то под шантажом пытается тебе что-то предложить.

— Когда раньше у вас проходили обыски?

— Обыски были. В апреле [2019 года] проходили изъятия в PriceWaterhouseCoopers по этому делу. Никто не просил оценку компании [за которую «Рольф» якобы переплатил в 2014 году], а просто решили [провести изъятия документов]. Мы видели бумагу, направленную в суд. Суд послушно все подписывает, не спрашивая, а чего же вы не попросите у компании оценку?

— А кто проходит подозреваемым по этому делу?

— Насколько мне известно, я, хотя в 2014 году я был депутатом «Госдумы», Татьяна Марковна Луховецкая (возглавляла «Рольф» с 2013 года до апреля 2018 года. — РБК) и еще один человек.

— Вы сейчас не в России находитесь?

— Нет.

— Будете возвращаться?

— Посмотрю, как будет развиваться ситуация, будут ли слушать наши аргументы. Могут же и организацию преступной группы приписать.

«Рольф» — крупнейший в России автодилер, основан в 1991 году Сергеем Петровым. Продает автомобили марок Ford, Mazda, Mercedes-Benz, Audi — всего порядка 20 брендов. Дилерская сеть насчитывает более 40 шоурумов в Москве и Санкт-Петербурге. Является эксклюзивным импортером — дистрибьютором автомобилей Mitsubishi Motors в России (через СП «ММС Рус», доли в котором принадлежат также Mitsubishi и Mitsubishi Motors). В 2016 году объединила активы с компанией «Пеликан-Авто», официальным дилером марок BMW‚ Nissan‚ Škoda в Москве. Владеет логистическим оператором ROLF SCS, оказывающим услуги по транспортировке автомобилей.

Бенефициаром группы является Александр Петров, младший сын ее основателя Сергея Петрова.

В рейтинге крупнейших российских компаний России РБК 500 в 2018 году «Рольф» занял 65-е место. По итогам 2017 года выручка группы составила 180 млрд руб., чистая прибыль — 3,56 млрд руб.

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: интервью
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Бизнес
Силовики пришли в дилерские центры «Рольфа»
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