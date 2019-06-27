Основатель автодилера «Рольф», экс-депутат Госдумы Сергей Петров рассказал РБК про уголовное дело, из-за которого в центральном офисе компании и дилерских центрах проходят обыски. Возвращаться в Россию он пока не собирается

Сергей Петров (Фото: Олег Яковлев / РБК)

— В четверг в центральном офисе «Рольфа» и в нескольких дилерских центрах компании в Москве и Петербурге сотрудники Следственного комитета проводят обыски. В рамках какого уголовного дела?

— Есть дело по незаконному выводу денег за рубеж от 2014 года. Якобы мы слишком высоко оценили какую-то компанию и выплатили супербольшие деньги — 4 млрд руб., а, по оценкам следствия, она стоила несколько сотен миллионов. Вместо того чтобы спросить, была ли независимая оценка — у нас она, разумеется, есть, — они (следственные органы. — РБК) устраивают эти дорогостоящие оперативные мероприятия. Они задействовали, наверное, два полка! В 2014 году нас никто не спрашивал про независимую оценку.

Это обычная история, у нас (в России. — РБК) их много. Оглянитесь назад: например, дело [Михаила] Абызова (бывшего министра по делам «открытого правительства» обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве на 4 млрд руб. — РБК).

— С чем вы связываете масштабную операцию именно сейчас?

— Я не могу сейчас сказать. Мы находимся в зоне, где силовики совершенно бесконтрольны, у нас нет независимого суда. Мы не видели, чтобы хоть раз кто-то их одернул. Максимум может какой-то редактор обратиться к президенту, тот скажет: «ФСБ лучше знает, что делает». Дальше только от давления окружающих зависит… У этих людей (силовиков. — РБК) есть мышление, что любая транзакция — это спекуляция, поэтому они могут найти в большой компании с миллиардными оборотами как-нибудь транзакцию и уцепиться.

А что заставляет цепляться, пока неясно. Скорей всего, это может быть моя независимая позиция, но это всегда было. А может быть, какое-то желание рейдерства, потому что поступали предложения продать [«Рольф»] за полцены. А может быть и такая смесь — кто-то мстит за то, что я смел иметь собственное мнение, а потому другой это использует, и начинают сыпаться предложения [о продаже бизнеса]. Вся проблема в том, что вам, видимо, надо акцентироваться на том, что это никогда неясно, что является причиной [обысков и повышенного влияния силовиков к бизнесу].