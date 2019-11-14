Киев не получал официального предложения о встрече Путина и Зеленского

Киев не получал официального предложения о встрече президентов России и Украины, о котором ранее говорил экс-президент Нурсултан Назарбаев. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает «РБК Украина».

Он подчеркнул, что об этой инициативе в Киеве узнали из СМИ. «Эту инициативу Казахстана мы еще не получали официально», — сказал он. Пристайко также сообщил, что сейчас Киев сосредоточен на подготовке к встрече в «нормандском формате».

12 ноября на заседании политического форума «Астана Клуб» бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с предложением организовать двустороннюю встречу российского и украинского президентов. По словам Назарбаева, предварительное согласие на подобный формат он уже получил со стороны Зеленского.

В Кремле ответили, что потенциально готовы к переговорам. При этом пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что встреча лидеров России и Украины не будет продуктивна без «хорошей подготовки» и исполнения минских договоренностей.