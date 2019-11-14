Семья заочно арестованного Петрова решила продать автодилера «Рольф»

В России основателя «Рольфа» Сергея Петрова обвиняют в незаконном выводе за рубеж и присвоении 4 млрд руб. Материнская компания автодилера уже сформировала закрытый список, по которому будут рассылать предложения о продаже

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Кипрская компания Delance Ltd, через которую семья бизнесмена Сергея Петрова контролирует автодилера «Рольф», начала процесс «по изучению возможностей продажи 100% бизнеса», сообщили РБК в пресс-службе Delance.

«Компания Delance Limited, акционер крупнейшего российского автодилера «Рольф», объявляет о начале процесса по изучению возможностей продажи 100% бизнеса группы «Рольф», — говорится в сообщении.

Согласно базе СПАРК, Delance принадлежит 100% ООО «Рольф».

«Это начало сбора заявок», — сказал РБК основатель «Рольфа» Сергей Петров, отказавшись уточнить детали потенциальной сделки.

Представитель Delance сказал РБК, что решение о продаже «Рольфа» не связано с уголовным делом в отношении Петрова, которое было возбуждено в июне 2019 года. Вопрос о продаже бизнеса рассматривался на протяжении нескольких лет, и решение является взвешенным, добавил он. «Большой интерес к компании со стороны потенциальных инвесторов существовал всегда», — утверждает представитель Delance.