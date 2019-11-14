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Семья заочно арестованного Петрова решила продать автодилера «Рольф»
В России основателя «Рольфа» Сергея Петрова обвиняют в незаконном выводе за рубеж и присвоении 4 млрд руб. Материнская компания автодилера уже сформировала закрытый список, по которому будут рассылать предложения о продаже
Фото: Антон Ваганов / ТАСС

Кипрская компания Delance Ltd, через которую семья бизнесмена Сергея Петрова контролирует автодилера «Рольф», начала процесс «по изучению возможностей продажи 100% бизнеса», сообщили РБК в пресс-службе Delance.

«Компания Delance Limited, акционер крупнейшего российского автодилера «Рольф», объявляет о начале процесса по изучению возможностей продажи 100% бизнеса группы «Рольф», — говорится в сообщении.

Согласно базе СПАРК, Delance принадлежит 100% ООО «Рольф».

«Это начало сбора заявок», — сказал РБК основатель «Рольфа» Сергей Петров, отказавшись уточнить детали потенциальной сделки.

Представитель Delance сказал РБК, что решение о продаже «Рольфа» не связано с уголовным делом в отношении Петрова, которое было возбуждено в июне 2019 года. Вопрос о продаже бизнеса рассматривался на протяжении нескольких лет, и решение является взвешенным, добавил он. «Большой интерес к компании со стороны потенциальных инвесторов существовал всегда», — утверждает представитель Delance. 

Сергей Петров является основателем компании, его мнение крайне важно, но он не акционер «Рольфа», и его согласования не требуется, сказал представитель Delance. 

Закрытый список компаний, по которому будут рассылаться предложения о покупке «Рольфа», уже сформирован, рассказал представитель Delance. В перечень входят российские и зарубежные инвестиционные институты, а также потенциальные стратегические инвесторы, добавил представитель Delance, отказавшись уточнить их названия.

Бизнес
Основатель «Рольфа» — РБК: «Начинают сыпаться предложения о продаже»

В июне 2019 года против Петрова и других руководителей «Рольфа» возбудили уголовное дело по ч. 3, ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). По версии следствия, в 2014 году руководство «Рольфа» фиктивно купило у кипрской Panabel Limited акции «Рольф Эстейт» по завышенной цене, и таким образом за рубеж вывели около 3,94 млрд руб. СК считает, что реальная цена акций не превышала 200 млн руб. Петрова заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Основатель «Рольфа» связывал уголовное дело со своей политической позицией и говорил, что его семье предлагали продать бизнес «за полцены». Петров является гражданином Австрии, которая, по его словам, не только не выдает своих резидентов, но и не считает преступлением вменяемые ему деяния.

Авторы: Константин Нагаев, Тимофей Дзядко
Теги: «Рольф», продажа
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