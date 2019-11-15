Банки захотели получать от россиян декларации о доходах

Банки обсуждают с ЦБ еще одну схему получения данных о доходах клиентов, через добровольные декларации, — это должно помочь лучше оценить их долговую нагрузку. Но у регулятора есть опасения по поводу достоверности этих сведений

Фото: Андрей Любимов / РБК

Крупные банки предложили ЦБ дополнить подход к расчету показателей долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, от которого зависит, смогут ли они предоставить клиентам кредит на выгодных для себя условиях. Они предлагают дать возможность гражданам самостоятельно заявлять о своих доходах, а участникам рынка — получать информацию о таких клиентах в бюро кредитных историй (БКИ). Идея обсуждается на многих площадках, в том числе с представителями регулятора, рассказали РБК три источника, знакомых с ходом обсуждения, и подтвердили представители двух крупных банков, двух бюро кредитных историй (БКИ) и пресс-служба ЦБ.

Сейчас возможность добровольного декларирования есть, но только для ограниченного круга кредитов. Банки хотят расширить эту практику — это в том числе даст возможность учитывать теневые доходы заемщика. Но регулятор к таким инициативам относится осторожно: по мнению ЦБ, вопросы вызывает механизм проверки сведений.

Как это будет работать

Сейчас для оценки дохода заемщика банки могут использовать информацию, подтвержденную документами — справкой 2-НДФЛ, справкой о доходах от работодателя, декларацией об уплаченных налогах для ИП. Кредиторы также могут получать выписку с лицевого счета клиента из Пенсионного фонда или обращаться за данными в Федеральную налоговую службу, но информация в госорганах обновляется редко.