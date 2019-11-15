Банки захотели получать от россиян декларации о доходах

Крупные банки предложили ЦБ дополнить подход к расчету показателей долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, от которого зависит, смогут ли они предоставить клиентам кредит на выгодных для себя условиях. Они предлагают дать возможность гражданам самостоятельно заявлять о своих доходах, а участникам рынка — получать информацию о таких клиентах в бюро кредитных историй (БКИ). Идея обсуждается на многих площадках, в том числе с представителями регулятора, рассказали РБК три источника, знакомых с ходом обсуждения, и подтвердили представители двух крупных банков, двух бюро кредитных историй (БКИ) и пресс-служба ЦБ.
Сейчас возможность добровольного декларирования есть, но только для ограниченного круга кредитов. Банки хотят расширить эту практику — это в том числе даст возможность учитывать теневые доходы заемщика. Но регулятор к таким инициативам относится осторожно: по мнению ЦБ, вопросы вызывает механизм проверки сведений.
Как это будет работать
Сейчас для оценки дохода заемщика банки могут использовать информацию, подтвержденную документами — справкой 2-НДФЛ, справкой о доходах от работодателя, декларацией об уплаченных налогах для ИП. Кредиторы также могут получать выписку с лицевого счета клиента из Пенсионного фонда или обращаться за данными в Федеральную налоговую службу, но информация в госорганах обновляется редко.
- Идея самодекларирования заключается в том, что клиент сообщает в банк о своем доходе и эти данные становятся частью его кредитной истории на какой-то период времени, говорит зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов. «Физическое лицо один раз в год может заявить в любой банк о своем уровне дохода и не будет иметь права менять эти показания в течение года. А банк в течение трех дней передает эти данные в БКИ», — поясняет он.
- Как только информация о доходе клиента отобразится в кредитной истории, она станет доступна другим участникам рынка по запросу. По словам Панферова, окончательный механизм самодекларирования еще не утвержден, но предложения банков могут быть включены ко второму чтению поправок в закон «О кредитных историях». Пока обсуждается только сама возможность подачи декларации, а не способ ее проверки, добавляет он.
- Рынок ищет конкретные механизмы, как увидеть доход заемщика и где-то быстро аккумулировать эти данные, БКИ — один из вариантов, подтверждает собеседник РБК в банке из топ-10.
- Подобный способ оценки заработка клиентов обсуждается, но он имеет технические и экономические тонкости, замечает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. По его словам, решение будет принято после тщательного обсуждения.