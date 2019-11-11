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В Минфине предложили исключить из УК две статьи за валютные нарушения
Невозврат валютной выручки и переводы нерезидентам по подложным документам министерство предлагает считать способом совершения преступлений и прописать в статьях о легализации доходов
Фото: Sanjit Das / Bloomberg

В Минфине подготовили проект поправок в Уголовный кодекс, отменяющий статьи 193 и 193.1, предусматривающие наказания за невозврат валютной выручки и переводы нерезидентам с использованием подложных документов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на собеседников, участвующих в разработке предложения. Существование проекта подтвердил изданию и заместитель главы Минфина Алексей Моисеев.

В ведомстве объяснили, что упомянутые в УК правонарушения являются лишь способом отмывания преступных доходов, а потому пунктом о переводах нерезидентам по подложным документам надлежит дополнить статьи 174 и 174.1, наказывающие за легализацию. В таком случае максимальный срок лишения свободы за нарушение составит пять лет против десяти в соответствии со ст. 193.

По словам Моисеева, подготовленный в Минфине законопроект пока не обсуждался в правительстве, поскольку против отмены выступают Банк России и некоторые ведомства. Минюст подготовил альтернативный вариант, в соответствии с которым невозврат валютной выручки (наказание за который в Минфине предлагают отменить) может стать квалифицирующим признаком других преступлений.

Управляющий партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Рустам Курмаев считает, что в случае принятия предложения Минфина все дела, возбужденные по ст. 193 и 193.1, будут прекращены. Речь идет в том числе и о деле в отношении основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова, которого заочно арестовали по подозрению в сговоре с бывшими топ-менеджерами компании ради вывода ее средств на счета кипрской Panabel Limited.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Минфин, Уголовный кодекс
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