Кремль заявил о позитивной динамике при подготовке «нормандского» саммита

Кремль заявил о позитивной динамике при подготовке «нормандского» саммита

В Кремле считают, что в подготовке саммита об урегулировании ситуации в Донбассе в «нормандском формате» наблюдается позитивная динамика. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы констатируем позитивную динамику по целому ряду направлений подготовки «нормандского формата», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь представителя Киева в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что все препятствия на пути к встрече в лидерами «нормандской четверки» — России, Украины, Германии, Франции — устранены.

По ее словам, последним шагом в этом направлении стало разведение сил самопровозглашенных республик и украинских частей в районе населенных пунктов Золотое, Петровское и станицы Луганская.