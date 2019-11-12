Назарбаев также пытается способствовать урегулированию украинского кризиса, но пока безуспешно. Первый президент Казахстана не раз призывал Россию и Украину к переговорам. В конце 2014 года он предложил провести в Астане встречу в «нормандском формате», однако прошла она лишь в феврале 2015 года в Минске, где лидерам четырех стран и самопровозглашенных донецких республик удалось согласовать минские соглашения, ставшие основной украинского урегулирования. В очередной раз Назарбаев стал ньюсмейкером в украинской теме в начале осени. Он рассказал о предложении президента США Дональда Трампа перенести площадку переговоров из Минска, так как там они застопорилось. Назарбаев вновь предложил Астану, к этому времени переименованную в Нур-Султан. Однако переговоры продолжают идти в Минске.

Проводить их там, вероятно, решили, исходя из тесных экономических связей Белоруссии и Украины, а также приняв во внимание слова Александра Лукашенко о том, что отношения славянских стран должны урегулироваться на территории славянской страны, считает Рекеда.

Насколько Москва и Киев готовы к двустороннему саммиту

В Кремле сдержанно отреагировали на идею Назарбаева. На вопрос журналистов, согласен ли Путин встретиться с украинским президентом в предложенном Назарбаевым формате, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил, что Москва «традиционно признательна Назарбаеву и высоко ценит усилия наших казахстанских партнеров, усилия Нурсултана в плане налаживания российско-украинских отношений». Путин, по словам его пресс-секретаря, от встречи тоже не отказывается, но «считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена».

Собеседник РБК в офисе украинского президента назвал заявление Назарбаева странным и сказал, что не слышал о таком предложении. Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель перенаправила вопросы РБК в пресс-службу Назарбаева. Связаться с пресс-секретарем первого президента Казахстана РБК не удалось.

Депутат украинского парламента от партии «Слуга народа» и представитель правительства в Раде Ирина Верещук заявила агентству УНИАН, что для проведения подобных переговоров нужно понимать их цель. «Если цель — только сменить место, страну, где встретиться, то, конечно, это не нужно», — пояснила она. Верещук подчеркнула, что Назарбаев много раз хотел «заангажироваться» в переговорный процесс по Донбассу, «чувствуя свой авторитет» и «знакомство с Путиным и с бывшими руководителями Украины, в том числе Петром Порошенко, а теперь уже и с Владимиром Зеленским».

Согласие на предложенную Назарбаевым встречу со стороны Зеленского маловероятно: во-первых, из-за категорического несогласия Киева на двусторонний формат встречи со представителями «страны-агрессора», а во-вторых, из-за несопоставимости внешнеполитического опыта двух президентов, сказал РБК украинский политолог Вадим Карасев. Именно поэтому Украина акцентирует внимание на необходимости встречи в коллективном формате, например, нормандском, где западные партнеры Украины гарантировали бы какой-то баланс и выступали бы на стороне Киева, объясняет эксперт.

Зеленский говорил РБК, что уже предпринимал и в дальнейшем готов совершать действия в одностороннем порядке для нормализации отношений с Россией. «Я позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину, у нас произошел обмен. Все звонки совершал я. С меня корона не упадет, у меня ее, слава богу, и нет, потому что я действительно хочу закончить войну», — заявил президент Украины 10 октября на пресс-конференции в Киеве. Чтобы закончить ее, как считает Зеленский, обе стороны должны хотеть встретиться в том или ином формате и начать диалог.

Когда может встретиться «нормандская четверка»

«Если Зеленский действительно дал согласие на такую встречу, это можно объяснить лишь одним: он хочет соскочить с «нормандского формата» и как-то договориться с руководством России в каком-то новом ключе, более выгодном для Киева», — считает Карасев. Однако Москве, по его оценке, выгоднее провести встречу в «нормандском формате» и добиться выполнения всех ее требований — реализации «формулы Штайнмайера» и закрепления закона об особом статусе юго-востока.

Сейчас главное в повестке российско-украинских отношений — это встреча в нормандском формате, которая, как предполагается, может состояться до конца года, напоминает заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов. Все стороны признают, что площадкой для урегулирования проблем в исполнении минских соглашений является «нормандская четверка», поэтому встречи в других форматах являются преждевременными ми сейчас не приведут к развязыванию главных узлов, указывает он.

В очередной раз саммит в «нормандском формате» с участием лидеров России, Украины, Германии и Франции Путин обсудил в понедельник с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В тот же день помощник российского президент Юрий Ушаков сообщил журналистам, что в выполнении минских соглашений и подготовке к саммиту есть прогресс — помимо согласования всеми сторонами формулы Штайнмайера по проведению местных выборов в Донбассе, есть прогресс в разведении сил и средств в трех контрольных точках Донбасса — станице Луганской, Золотом и Петровском, также почти согласован итоговый документ встречи, хотя ее дата пока не назначена.