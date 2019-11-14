Путин отверг возможность встречи с Зеленским до «нормандского» саммита

Нурсултан Назарбаев предлагал организовать встречу Путина и Зеленского на нейтральной территории, однако российский лидер заявил, что они договорились общаться в «нормандском формате»

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин сообщил, что до переговоров в «нормандском формате» речи о двухсторонней встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским не идет. Об этом он заявил в Бразилии на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».

«О встрече до «нормандского формата» речи не идет, поскольку мы договорились о том, что будем встречаться в «нормандском формате». Ну а если уже будем встречаться, так чего уж нам суетиться и бегать на неподготовленные встречи. Я думаю, в этом никто не заинтересован: ни я, ни президент Зеленский. Мы же должны выйти с каким-то результатом», — сказал он.

Так он прокомментировал предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева организовать встречу Путина с Зеленским на нейтральной территории.

Путин отметил, что Назарбаев долго жил на Украине, относится к этой стране с симпатией и все время «транслирует» российскому лидеру это отношение. «Но он всегда исходил из того, что Украина должна искать счастье не за морями <…> Не за морем, не за океаном нужно искать счастье, а со своими соседями договариваться», — добавил Путин.