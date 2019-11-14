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Путин отверг возможность встречи с Зеленским до «нормандского» саммита
Нурсултан Назарбаев предлагал организовать встречу Путина и Зеленского на нейтральной территории, однако российский лидер заявил, что они договорились общаться в «нормандском формате»
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин сообщил, что до переговоров в «нормандском формате» речи о двухсторонней встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским не идет. Об этом он заявил в Бразилии на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».

«О встрече до «нормандского формата» речи не идет, поскольку мы договорились о том, что будем встречаться в «нормандском формате». Ну а если уже будем встречаться, так чего уж нам суетиться и бегать на неподготовленные встречи. Я думаю, в этом никто не заинтересован: ни я, ни президент Зеленский. Мы же должны выйти с каким-то результатом», — сказал он.

Так он прокомментировал предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева организовать встречу Путина с Зеленским на нейтральной территории.

Путин отметил, что Назарбаев долго жил на Украине, относится к этой стране с симпатией и все время «транслирует» российскому лидеру это отношение. «Но он всегда исходил из того, что Украина должна искать счастье не за морями <…> Не за морем, не за океаном нужно искать счастье, а со своими соседями договариваться», — добавил Путин.

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Назарбаев предложил президентам России и Украины встретиться в степи

12 ноября Назарбаев выступил с предложением организовать встречу Путина и Зеленского; по его словам, он получил предварительное согласие украинского лидера. В Кремле сказали, что российская сторона готова к переговорам, но «встреча ради встречи» Москве не нужна. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не получал официального предложения о встрече Путина с Зеленским.

В «нормандскую четверку» входят Россия, Украина, Франция и Германия, в последний раз их лидеры встречались в 2016 году.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Владимир Путин, Владимир Зеленский, Нурсултан Назарбаев
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