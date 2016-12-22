Индонезия заявила о возможном срыве контракта по покупке российских Су-35

Представитель ВВС Индонезии объяснил, что стране придется разорвать уже подписанный контракт на поставку 11 истребителей, если США решат ввести санкции за закупку военной техники у России

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Американские санкции могут создать угрозу для контракта на закупку Индонезией 11 российских истребителей Су-35. Об этом заявил официальный представитель ВВС Индонезии Новян Самёга британскому изданию Jane's.

Самёга пояснил, что если Вашингтон введет жесткие санкции против Джакарты за закупку военной техники у Москвы, то Индонезия будет вынуждена закупить «западные истребители». Представитель ВВС добавил, что у Индонезии не будет другого выбора, кроме как разорвать уже подписанный контракт с Россией.

Jane's отмечает, что заменой для Су-35 может стать американский истребитель Viper F-16, который производит компания Lockheed Martin.

В феврале текущего года Индонезия заключила сделку о поставке 11 российских Су-35. За несколько месяцев до этого США приняли закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Этот закон предполагает введение санкций в отношении покупателей российской оборонной техники как ответ на предполагаемое вмешательство России в президентские выборы 2016 года в США. Весной 2018 года в санкционный список по CAATSA был внесен «Рособоронэкспорт».

«Мы должны сочетать истребители восточного и западного производства, — отметил Новян Самёга. — Политика нестабильна, а нам необходим баланс, который позволит нам использовать самолеты, сделанные на Востоке, если возникнут проблемы с Западом. Мы и раньше находились под санкциям, поэтому мы понимаем необходимость этого баланса».

С 1990-х до 2005 года действовали американские санкции против Индонезии, причиной для которых были нарушения индонезийскими военными прав человека в Восточном Тиморе. Из-за этих ограничительных мер Джакарта не смогла закупить запчасти для истребителей F-16 и транспортных самолетов C-130, состоявших на вооружении страны.

В начале октября «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника сообщил о сложностях, которые возникли при реализации контракта, заключенного Индонезией и Россией. По данным собеседников издания, договор оставался в силе, однако его реализацию пришлось отложить. По плану поставки должны были осуществляться в течение двух лет, при этом первый самолет Индонезия намеревалась получить еще к октябрю.

Позже глава индонезийского Минобороны Риамизард Риачуду заявил, что страна «никогда не отменит» сделку с Россией, пояснив, что сторонам необходимо решить последние координационные вопросы.​

Контракт на поставку Су-25 оценивался в $1,1 млрд. По данным «Ведомостей», половину контракта Джакарта должна оплатить поставкой пальмового масла и каучука.