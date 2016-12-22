ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,37 66,71 EUR Нал. 77,46 76,03 USD Бирж. 68,01 +1,10 EUR Бирж. 77,03 +1,06 USD ЦБ. 66,85 +0,63 EUR ЦБ. 75,81 +0,14 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 6394,60 -114,50 IMOEX 2403,47 -1,44% RTSI 1121,38 -2,93% Brent 70,34 -1,97% DJIA 25986,48 -0,78% Nasdaq 7413,86 -1,54%
Индонезия заявила о возможном срыве контракта по покупке российских Су-35
Лента новостей
Киев напомнил о «танцах на свадьбе» после шпионского скандала в Австрии 09 ноя, 23:58, Политика Индонезия заявила о возможном срыве контракта по покупке российских Су-35 09 ноя, 23:24, Политика В Москве полиция задержала сбившего насмерть ребенка водителя грузовика 09 ноя, 23:22, Общество Минфин США отметил предложенные Rusal и En+ изменения в управлении 09 ноя, 23:13, Бизнес США продлили срок завершения сделок с подсанкционными UC Rusal и En+ 09 ноя, 23:02, Бизнес Полина Киценко: «Здоровый образ жизни — счастливый путь к красоте» 09 ноя, 22:33, РБК Стиль и Lancome Помпео заявил о нежелании вести с Китаем холодную войну 09 ноя, 22:28, Политика СМИ объяснили участие Пригожина во встрече Шойгу с ливийским маршалом 09 ноя, 22:23, Политика Суд запретил Nord Stream и Nord Stream 2 совершать выплаты «Газпрому» 09 ноя, 22:11, Бизнес В результате теракта в столице Сомали погибли 30 человек 09 ноя, 22:01, Общество NASA поможет проекту Мильнера по поиску жизни на спутнике Сатурна 09 ноя, 21:54, Технологии и медиа Soft skills: какие качества нужны руководителю и как их развить 09 ноя, 21:46, РБК и Volkswagen В Москве нашли тело пропавшего и.о. главы Щукино 09 ноя, 21:27, Общество Порошенко вернул генпрокурору Украины прошение об отставке 09 ноя, 21:24, Политика Трамп предложил «обвинить русских» в ответ на идею пересчитать голоса 09 ноя, 21:19, Политика Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 09 ноя, 21:08, РБК и Schneider Electric Тренер «Валенсии» допустил пропуск Черышевым матчей сборной России 09 ноя, 21:00, Спорт Замминистра транспорта Британии подал в отставку из-за Brexit 09 ноя, 20:53, Политика Власти Финляндии предупредили пилотов о сбоях в системе GPS 09 ноя, 20:40, Политика Ultra-прочность: обзор идеального ноутбука для путешествий 09 ноя, 20:23, РБК и Lenovo В ДНР заявили о подготовке Киевом провокаций в Азовском море 09 ноя, 20:22, Политика «Новая газета» узнала о письме Трампу от семей погибших при крушении MH17 09 ноя, 20:17, Политика Немецкий бизнес предостерег SWIFT от блокирования России 09 ноя, 20:11, Бизнес Минобороны Ливии показало Пригожина в составе делегации Шойгу 09 ноя, 20:08, Политика Аксенов поручил мэру Симферополя уволиться 09 ноя, 19:59, Политика Ключевой свидетель в «деле Гайзера» рассказал суду об угрозах следователя 09 ноя, 19:51, Общество Остаться на плаву: как съездить в отпуск и не разориться 09 ноя, 19:41, РБК и Мир Конструктор ОКБ Сухого заявил о превосходстве Су-57 над F-22 и F-35 09 ноя, 19:37, Политика
Индонезия заявила о возможном срыве контракта по покупке российских Су-35
Политика, 09 ноя, 23:24
0
Индонезия заявила о возможном срыве контракта по покупке российских Су-35
Представитель ВВС Индонезии объяснил, что стране придется разорвать уже подписанный контракт на поставку 11 истребителей, если США решат ввести санкции за закупку военной техники у России
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Американские санкции могут создать угрозу для контракта на закупку Индонезией 11 российских истребителей Су-35. Об этом заявил официальный представитель ВВС Индонезии Новян Самёга британскому изданию Jane's.

Самёга пояснил, что если Вашингтон введет жесткие санкции против Джакарты за закупку военной техники у Москвы, то Индонезия будет вынуждена закупить «западные истребители». Представитель ВВС добавил, что у Индонезии не будет другого выбора, кроме как разорвать уже подписанный контракт с Россией.

Опасный прецедент: что означают новые санкционные меры США
Экономика

Jane's отмечает, что заменой для Су-35 может стать американский истребитель Viper F-16, который производит компания Lockheed Martin.

В феврале текущего года Индонезия заключила сделку о поставке 11 российских Су-35. За несколько месяцев до этого США приняли закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Этот закон предполагает введение санкций в отношении покупателей российской оборонной техники как ответ на предполагаемое вмешательство России в президентские выборы 2016 года в США. Весной 2018 года в санкционный список по CAATSA был внесен «Рособоронэкспорт».

Оборонщики оценили влияние санкций на поставки С-400 и Су-35 в Китай
Политика

«Мы должны сочетать истребители восточного и западного производства, — отметил Новян Самёга. — Политика нестабильна, а нам необходим баланс, который позволит нам использовать самолеты, сделанные на Востоке, если возникнут проблемы с Западом. Мы и раньше находились под санкциям, поэтому мы понимаем необходимость этого баланса».

С 1990-х до 2005 года действовали американские санкции против Индонезии, причиной для которых были нарушения индонезийскими военными прав человека в Восточном Тиморе. Из-за этих ограничительных мер Джакарта не смогла закупить запчасти для истребителей F-16 и транспортных самолетов C-130, состоявших на вооружении страны.

США ввели санкции против Китая за покупку российских Су-35 и С-400
Экономика

В начале октября «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника сообщил о сложностях, которые возникли при реализации контракта, заключенного Индонезией и Россией. По данным собеседников издания, договор оставался в силе, однако его реализацию пришлось отложить. По плану поставки должны были осуществляться в течение двух лет, при этом первый самолет Индонезия намеревалась получить еще к октябрю.

Позже глава индонезийского Минобороны Риамизард Риачуду заявил, что страна «никогда не отменит» сделку с Россией, пояснив, что сторонам необходимо решить последние координационные вопросы.​

Контракт на поставку Су-25 оценивался в $1,1 млрд. По данным «Ведомостей», половину контракта Джакарта должна оплатить поставкой пальмового масла и каучука.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Индонезия , Су-35
Главное
Суд запретил Nord Stream и Nord Stream 2 совершать выплаты «Газпрому» Бизнес
Материалы по теме
Индонезия отказалась отменить покупку Су-35 вопреки угрозе санкций Политика
National Interest назвал Су-35 «ночным кошмаром» для ВВС США Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter