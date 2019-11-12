На Украине заявили о снятии препятствий для «нормандского» саммита

На Украине заявили о снятии препятствий для «нормандского» саммита

Все препятствия на пути к встрече в «нормандском формате» устранены, заявила в Facebook пресс-секретарь представителя Киева в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер.

«Разведение сил и средств в районе н.п. Золотое, Петровское и станица Луганская стало последними шагами в этом направлении. Проведение встречи лидеров стран «нормандской четверки» в ближайшее время ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта», — написала она.

12 ноября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что страны-участницы «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) обсуждают приблизительную дату саммита.

В Кремле, комментируя предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о двухсторонней встрече между российским президентом Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщили, что Москва сконцентрирована на «нормандском формате».